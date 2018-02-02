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(Görüntülü Haber) Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, yapılan testte 3

02 Şubat 2018 18:06

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, yapılan testte 3.37 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şenol\'un (37) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, evin bahçesindeki ağacı çarparak, devirdi. \'Alkollü araç kullanmak\'tan 1 gün önce de hakkında işlem yapılan Şenol\'un ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Burdur- Tefenni yolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Hafriyat işi yapan Mustafa Şenol yönetimindeki 06 FK 6882 plakalı otomobil, Kuruçay köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, Aliihsan Sezgin\'e ait evin bahçesine savruldu. Bahçede aracıyla çarptığı ağacın kökünden sökülmesine neden olan sürücü, müstakil evin balkonuna çarparak, durabildi. Kazada, çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Şenol için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Şenol, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Şenol, ilk tedavisinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ev sahibi Aliihsan Sezgin, kaza sırasında evde olduğunu belirterek, \"Evde oturuyorduk. Gürültü üzerine dışarı çıkıp, baktığımızda bahçedeki otomobili gördük. Hemen 112\'yi aradık\" dedi. 1 GÜN ÖNCE \'ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK\'TAN İŞLEM YAPILMIŞ Öte yandan yapılan testte Mustafa Şenol\'un 3.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce hakkında \'alkollü araç kullanmak\'tan 5 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilen Şenol\'un, kazadan 1 gün önce aracı alkollü ve ehliyetsiz olarak kullandığı, bu nedenle hakkında işlem yapıldığı, aracın ise babasına teslim edildiği saptandı. EHLİYETİNE 2050 YILINA KADAR EL KONULDU \'Karayolları Trafik Kanunu\'nun 48-5 Maddesi gereğince, hakkında \'alkollü araç kullanmak\'tan işlem yapılan, 2018 TL ceza yazılan Mustafa Şenol\'un ehliyetine de 2050 yılına kadar el konuldu. Mustafa Şenol hakkında, \'alkollü araç kullanmak\'tan şu ana kadar toplam 35 bin TL ceza yazıldığı kaydedildi.

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