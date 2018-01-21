(Görüntülü Haber) Alkollü sürücü, trafiği birbirine kattı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA’da Fikri G., kullandığı otomobille önce yolun karşına geçmek isteyen gence, ardından iki araca çarptı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Fikri G.\'nin yapılan testinde 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olarak direksiyon başına geçen Fikri G., yönetimindeki 06 AC 3104 plakalı otomobille, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürkmen\'e (18) çarptı. Durmayıp cadde üzerinde yoluna devam eden Fikri G., Rasim Doğdu\'nun kullandığı 42 SE 867 Plakalı otomobile arkadan çarptı. Yine yoluna devam eden Fikri G., bu kez de Ahmet Cevher Eröz’e ait 42 AFH 17 plakalı park halindeki otomobile çarpıp durdu. Yaralanan Hüseyin Öztürkmen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Fikri G.\'nin ise yapılan testinde 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.