(Görüntülü Haber) Alkollü sürücü, otomobili ile refüje çarptı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, 54 yaşındaki Yusuf Dağlı, direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracıyla refüje çarparak yaralandı. Araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Dağlı\'nın 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, dün gece Tekirdağ-Malkara karayolu Deveci mahallesi sapağı mevkiinde meydana geldi. Yusuf Dağlı, yönetimindeki 59 LT 115 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada yan yatan araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Dağlı\'nın 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.