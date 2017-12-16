T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Alkollü sürücü, otomobili ile refüje çarptı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 54 yaşındaki Yusuf Dağlı, direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracıyla refüje çarparak yaralandı

16 Aralık 2017 18:39

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, 54 yaşındaki Yusuf Dağlı, direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracıyla refüje çarparak yaralandı. Araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Dağlı\'nın 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, dün gece Tekirdağ-Malkara karayolu Deveci mahallesi sapağı mevkiinde meydana geldi. Yusuf Dağlı, yönetimindeki 59 LT 115 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada yan yatan araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Dağlı\'nın 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARATekirdağ DHA TEKİRDAĞ MalkaraYusuf DağlıAraçtanDağlıKazaTekirdağMalkaraDeveciLTKazadaKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24