(Görüntülü Haber) Alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde alkollü olduğu belirlenen sürücü 34 yaşındaki Öner Yalçın Köse\'nin kontrolünden çıkan otomobil, sol taraftaki bariyerlere çarpıp takla attı. Sürücü Köse\'nin yaralandığı kazada, ön camdan fırlayan yeğeni 33 yaşındaki Mustafa Güden öldü. Kaza, gece yarısı Kınık-Soma Karayolu\'nun 9\'uncu kilometresindeki Alişanın Çiftliği Mevkii\'nde meydana geldi. Bergama İlçesi\'nde oturan Mustafa Güden, Kınık\'ın Sucahlı Mahallesi\'nde oturan dayısı Öner Yalçın Köse\'yi görmek için yanına gitti. Dayı ve yeğen, birlikte alkollü aldı. Güden ile Yalçın daha sonra Bergama\'nın Bölcek Mahallesi\'ndeki bir müzikhole gitmek üzere yola çıktı. Öner Yalçın Köse, yönetimindeki 35 AE 2261 plakalı otomobillin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yolun sol tarafındaki bariyerlere çarpıp takla atan otomobil ters döndü. Emniyet kemeri takılı olmayan Mustafa Güden, ön camdan fırlayarak başını yere çarparak öldü. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücüsü Köse, ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa Güden\'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı inceleme ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Yapılan kan testinde, sürücü Köse\'nin 2.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.