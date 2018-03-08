(Görüntülü Haber) Alkollü gencin tekme attığı bisikletten düşen 2 aylık Suriyeli bebek öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Abdulkerim Başak (20), tekme atınca elektrikli bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek ağır yaralan 2 aylık Esma Mansur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan Başar, \"O sırada alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum\" dedi. Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Bulvarı\'nda meydana geldi. Suriyeli Muhammed Elmansur\'un kullandığı, arkasında kucağında 2 aylık bebeği olan eşi de bulunan elektrikli bisiklete, yolda giderken Abdulkerim Başak tekme attı. Bunun üzerine annesinin kucağında bulunan Esma Mansur yere düştü. Başak ise olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan minik bebek, babası tarafından Adana Şehir Hastanesi\'ne getirildi. Düşmeye bağlı olarak beyin kanaması geçiren Esma Mansur, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin tanımadığı bir kişinin elektrikli bisiklete tekme attığını söylemesi üzerine harekete geçti. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sokakta koşan Başak\'ın kimliği tespit etti. Yakalanan zanlı, \"O sırada alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum\" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından \'kasten öldürme\' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Abdulkerim Başak tutuklandı.