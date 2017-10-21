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(Görüntülü Haber) Alışverişten dönen anne ve kızı, kazada ağır yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, alışveriş dönüşü yolun karşı tarafına geçmeyen çalışan 36 yaşındaki Hatice Dağ ile elinden tuttuğu kızı, 3 yaşındaki Yüşra, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

21 Ekim 2017 15:38

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde, alışveriş dönüşü yolun karşı tarafına geçmeyen çalışan 36 yaşındaki Hatice Dağ ile elinden tuttuğu kızı, 3 yaşındaki Yüşra, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, kaçan araç sürücüsü güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı. Kaza, Bursa-Yalova Karayolu\'nda dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Hatice Dağ, kızı Yüşra ve bir yakını ile Orhangazi çarşı merkezinde alışveriş yaptıktan sonra Muradiye Mahallesi\'ndeki evine dönmek için yolun karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada, hafif ticari araç, anne ve elinden tuttuğu kızına çarpıp, uzaklaştı. Ağır yaralanan Hatice Dağ ve kızı, Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradaki müdahale ardından da Bursa Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. İlçe sakinleri kazaya tepki göstererek yolu bir süre ulaşıma kapattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, kazaya neden olan 25 SE 360 plakalı aracı kullandığı öne sürülen 36 yaşındaki Servet A.\'yı evinde gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

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