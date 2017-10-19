(Görüntülü Haber) Alışveriş yapıp, otomobil kazandılar

İSTANBUL, (DHA) - HAZİRAN ile Eylül 2017 tarihleri arasında bir alışveriş ve eğlence merkezinde yaptıkları alışverişle çekiliş hakkı alan 175 bin 505 kişi arasından seçilen 3 talihli dün otomobillerini teslim alırken, kazandıklarına inanamadıklarını belirterek çok mutlu olduklarını söylediler. Türkiye?nin ve Avrupa?nın gözde eğlence ve alışveriş merkezlerinden Vialand?in, 19 Haziran ? 17 Eylül tarihleri arasında düzenlediği kampanyanın sonucunda 3 adet Mini Cooper hediyesinin sahipleri belli oldu. Kampanyaya katılmaya hak kazanan 175.505 kişi arasından Esin Kaya, Murat Kalay ve Emre Yılmaz otomobillerin sahibi oldu. Araçlarını teslim alırken oldukça keyifli oldukları gözlemlenen talihliler, bu büyük heyecanı aileleri ve sevdikleri ile paylaştı. Araçların anahtar teslimleri Vialand ve Venezia Projeleri Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu ve Vialand Operasyon Direktörü Kemal Baştürk tarafından yapıldı. Vialand ve Venezia Projeleri Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu kampanya ile ilgili şunları dile getirdi: ??Türkiye?nin en eğlenceli ve keyifli yaşam merkeziVialand olarak,kampanyamızı yoğun katılımla gerçekleştirdik ve tam 3 adet Mini Cooper?ı talihlileri ile buluşturduk.Vialand sezon boyunca hem kampanyaları hem de etkinlikleri ile misafirlerine, buraya adım attıkları andan itibaren eğlenceli ve büyülü bir dünya sundu. O nedenle Vialand?de sürprizler hiç bitmez diyoruz. Vialand önümüzdeki sezona da çok büyük yeniliklerle merhaba diyecek. Hem tema parkımızda hem de AVM\'mizde yepyeni sosyal alanlar ve eğlence alanlarını misafirlerimizle buluşturacağız.Vialand Türkiye\'de ve Avrupa?da eğlencenin tek markası olmaya devam edecek.?? dedi. \"HİÇ BEKLEMİYORDUM, ÇOK MUTLU OLDUM\" Çekilişte kırmızı Mini Cooper kazanan ev hanımı Esin Kaya, \"Öylesine doldurmuştum aslında ama her geçerken özellikle kırmızı rengine bakıyordum. \'Bu araba benim olacak\' diyordum, içimden geliyordu. Çok mutlu oldum çok heyecanlandım ismimi duyunca hemen komşuma çıktım onunla paylaştım sonra eşimi aradım. Çok mutlu oldum.Hiç beklemiyordum. Kampanyayı düzenleyenlere teşekkür ederim\" diye konuştu. \"EŞİM VE OĞLUM BİZE ÇIKACAĞINA HEP İNANMIŞTI\" İşletmeci Emre Yılmaz da, \"Eşim alışveriş yapmıştı \'illa bunları götür yatır\' dedi. Geldim, çok sıra da vardı, yatırmamayı düşündüm. Sonra dedim \'vereyim belki nasip çıkar\'. Sırayı bekledim, hatta oradaki görevli arkadaş \'neden çıkmasın/\' dedi biraz konuştuk, eşim ve oğlum hep inanmıştı bize çıkacak diye, hiç beklemiyorduk oğlumun kısmetine çıktı. Hala inanamıyorum. Çok mutluyuz.Allah herkese nasip etsin inşallah\" diyerek duygularını dile getirdi. \"İLK ARADIKLARINDA DOLANDIRICI SANDIM, İNANMADIM\" Harita Mühendisi Murat Kalay ise \"Evimiz yakın olduğu için zaten buradan sürekli alışveriş yapıyorduk. Alışveriş yaptığımızda da kampanyanın olduğundan haberdardık .Önce sıra vardı bayağı yoğundu. Ama evim yakın olduğu için geçerken baktım sıra yoktu. Sıra olmadığı için başvuralım dedik. Başvurduk nasip o da çıktı. İlk haberi aldığımız da inanamadık doğal olarak, çünkü biliyorsanız hani telefon dolandırıcılığı falan çok meşhurdur. Ama sonra numaramı teyit etmemi istediler. Yine tam inanmadım. Sonra internetten bakabileceğimi söylediler. İnternetten baktığımda ismim yazıyordu. Sonra doğru olduğunu anladım ve çok sevindik\" dedi.