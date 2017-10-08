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(Görüntülü Haber) Alışveriş yapıp çekilişe katıldı, son model otomobil kazandı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da geçen ay açılışı yapılan Vestel mağazasından alışveriş yaparak çekilişe katılmaya hak kazanan 62 yaşındaki Emine Yıldız, son model otomobilin sahibi oldu

08 Ekim 2017 03:02

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da geçen ay açılışı yapılan Vestel mağazasından alışveriş yaparak çekilişe katılmaya hak kazanan 62 yaşındaki Emine Yıldız, son model otomobilin sahibi oldu.

Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'nde 15 Eylül tarihinde Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan\'ın katılımıyla açılan Vestel mağazasının müşterileri arasında çekiliş yapıldı. Mağaza yöneticisi Mustafa Çoban, 10\'uncu Noter Başkatibi Nurten Gülcüoğlu ve Milli Piyango yetkilisi Nihal Karacan\'ın denetiminde yapılan çekilişte, mağazadan alışveriş yapan 2 bin 909 kişi arasından en şanslısı belirlendi. Çekilişi, mağazadan buzdolabı, telefon ve klima alarak 6 bin 960 liralık alışveriş yapan ev kadını, evli, iki çocuk, 4 torunu bulunan Emine Yıldız kazandı. Yetkililerin telefonla ulaşıp haber verdiği Yıldız, taksiye binerek evinden mağazaya geldi. Son model otomobili teslim alan Emine Yıldız, \"Evde bulaşık yıkarken haberi aldım, şaka yapıyorlar sandım. Kalbim duracak gibi oldu. Meğer gerçekmiş. Ehliyetim vardı, ancak arabam yoktu. Bol bol torunlarımı gezdireceğim\" dedi.

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