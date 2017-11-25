(Görüntülü Haber) Alışveriş yaparken bu hataya düşmeyin

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da turist kadının alışveriş yaparken kocasına emanet ettiği çantasını çalan iki hırsız polis tarafından yakalandı

25 Kasım 2017 13:06

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da turist kadının alışveriş yaparken kocasına emanet ettiği çantasını çalan iki hırsız polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda adamın cep telefonuyla uğraştığı sırada dalgınlığından faydalanan şüphelilerin çantayı fark ettirmeden aldğı görüldü. Polis kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi Beyoğlu\'nda gözaltına aldı. Olaya karışan iki kadının da kimliğini tespit ederek yakalamaya çalışıyor. EŞİNE EMANET ETTİĞİ ÇANTASI ÇALINDI Zeytinburnu\'nda bir Alıveriş merkezinde 3 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda Lübnan uyruklu Hayat Hameed (36), bir mağazada alışveriş yaparken çantasını eşine emanet etti. Çantayı ayaklarının dibine bırakan eş bir süre sonra cep telefonuyla oynamaya başladı Mağaza güvenlik kameraları incelemesi sonucu turistin etrafını saran 2 erkek ile 2 kadının adamın dalgınlığından faydalanarak ellerinde alışveriş için taşıdıkları eşyalarla perdeleme yaparak çantayı çalarak kaçtı. TARLABAŞINDA GÖZALTINA ALINDILAR Çantanın çalındığını fark eden Hayat Hameed ile eşinin polis merkezine müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı. Lübnanlı karı koca çantada cep telefonu, bir miktar para ve ziynet eşyaları ve pasaportlarının bulunduğunu söyledi. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen iki kişi önceki gün Beyoğlu, Tarlabaşı bulvarında yürürken gözaltına alındı. Daha önceden benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan Hamza Y.(18) ile Mehmet P.(21) Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER Şüphelilerin yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri, ancak birlikte hırsızlık yaptıkları kadınları tanımadıklarını söyledikleri öğrenildi. Çantadan çıkan cep telefonunu sattıklarını, ziynet eşyaları ve dövizi ise bozdurduklarını anlatan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Polis olaya karışan iki kadının kimliğini tespit ederek yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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