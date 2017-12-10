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(Görüntülü Haber) Alışveriş merkezi önünde park yeri kavgası: 3 yaralı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, alışveriş merkezi önüne araç park etmek isteyen 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı

10 Aralık 2017 19:24

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, alışveriş merkezi önüne araç park etmek isteyen 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2\'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi’ndeki bir AVM’nin önünde meydana geldi. Mehmet Kütle ve Fikret Çoban aileleriyle beraber 27 J 3267 otomobille AVM’ye geldi. Çevrede park yeri bulamayan araç sürücüsü Çoban, otomobili AVM önündeki bir kaldırıma park etmek istedi. Bu sırada alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Kaya ve Cuma Kılıçoğlu, Çoban’a uyarıda bulunarak aracı farklı bir yere park etmesini istedi. Güvenlik görevlileri ile Çoban ve Kütle arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Çoban yanındaki bıçakla Kaya ve Kılıçoğlu’nu bacaklarından yaralarken, Kütle ise, başına aldığı darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kütle, Kaya ve Kılıçoğlu’nu çevredeki hastanelere götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgada bıçak kullanan Çoban’ı gözaltına aldı.

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