(Görüntülü Haber) 'Alice', İzmir'i ve fuarı çok sevdi

Gül KABA- Yasin TİNBEK/İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF), Alice Harikalar Diyarı\'nda adlı gösteriyi sergilemek için Ukrayna\'dan gelen ve gösteride \'Alice\' karakterine hayat veren 18 yaşındaki Kateryna Piyeshakova, fuarın çok güzel geçtiğini ve oldukça memnun kaldığını söyledi. Folkart\'ın Ana Sponsoru olduğu 86\'ncı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Pazar günü de renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda ise Alice Harikalar Diyarı gösterisi fuara renk katmaya devam etti. Gösteride \'Alice\' karakterini canlandıran Kateryna Piyeshakova ve \'Cennete Ulaşmak\' adlı gösterisiyle oldukça beğeni toplayan Kostiantyn Krutko gösteri öncesi DHA\'ya konuştu. Fuarı çok beğendiğini belirten Katya, şöyle dedi: \"Fuar çok kalabalık dünyada başka şehirlere de gittik ama bu kadar kalabalık görmedim. Çok memnunum, İzmir\'i de ayrıca çok sevdim. Provalarımız sabah saat 10.00\'da başlıyor, normalde 16.00\'a kadar sürüyor. Ama burada sabah 2 saat çalışabildik sıcaktan dolayı ve akşam 2 saat çalıştık. Seyirciye güzel bir gösteri sunabilmek için bütün enerjimizi verdik. Bizim gösterimizi bir kelimeyle anlatırsam \'masal\' gibi, bütün ekip çok çalışarak bu gösteriyi yapıyoruz. 3 yaşımdan beri jimnastikle uğraşıyorum. 18 yaşıma kadar büyük deneyimlerin oldu dünya çapında jimnastör oldum. Bu işi çok sevdim, dans içinde bir adım attım. Bundan sonrada meslek olarak dansçı ve jimnastör olarak devam edeceğim. Türk halkını bu gösteriyi izlemeye devam ediyorum. Bence herkes bu masalın içine girerek hissetmeli.\" \'BELLİ BİR ÇALIŞMA SAATİM YOK, SÜREKLİ ANTRENMAN YAPIYORUM\' Alice Harikalar Diyarı\'nda \'Cennete Ulaşmak\' adlı gösteri sergileyen ve izleyenleri kendisine hayran bırakan Konstantin Krutko, \"Belli bir saatim yok, sabah kalkar kalkmaz şınav çekerek başlayıp gün boyu antrenman yapıyorum. İyi performans sergilemek için bütün enerjimi veriyorum. İzmir çok güzel festivali çok beğendim. İnsanlar çok emek vermiş bu yeşillik alanı yapmak için şuan her şey çok güzel gidiyor\" diye konuştu. LİSA SİMONE: FUAR YENİLİKÇİYDİ, GÜZELDİ VE ALIŞILMADIKTI Folkart sponsorluğunda İzmir\'e gelen dünyaca ünlü caz sanatçısı Lisa Simone ise fuarın ikinci gününde Mogambo Caz Geceleri\'nde verdiği konserle İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir\'i çok beğendiğini aktaran Simone, \"İzmir\'in çok güzel bir kent, kalıp başka yerleri de görmek istiyorum. Kimliğimi, şarkılarımı hatta deneyimlerimi sunmak kendimi çok iyi hissettiriyor. Yemekleri harika buldum hatta biraz daha kalırsam şişman olacağımı hissediyorum. Bu kentteki insanların enerjisi çok iyi. Geldiğim için mutluyum. Daha çok Türkiye\'ye gelmeyi düşünüyorum.Fuar, yenilikçiydi, güzeldi ve alışılmadıktı\" ifadelerini kullandı. FUARDA PAZARTESİ GÜNÜ Bugün, İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde saat 20.00\'de Aşkım Kapışmak ve Nilgün Belgün ile İlişkiler Komedisi, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda saat 20.45\'de Alice Harikalar Diyarında, Mogambo Caz Geceleri\'nde ise saat 23.00\'de Tuna Kiremitçi İzmirlilerle bir araya gelecek.