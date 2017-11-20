(Görüntülü Haber) Ali Turan 2020'ye kadar Atiker Konyaspor'da

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor\'un takım kaptanlarından 34 yaşındaki Ali Turan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısına, tecrübeli futbolcu Ali Turan ile başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar katıldı. Toplantıda konuşan Baydar, \"Ali Turan eski bir oyuncumuz. 2012 yılından beri kulübümüzde birlikteyiz. Kendisi Konyaspor\'un zor günlerinde forma giydi. Onu, İyi günlerini en iyi değerlendirecek oyuncularından biri olarak görüyor ve düşünüyoruz. Birçok antrenör geldi geçti ama Ali Turan arkadaşımız hırsıyla, inatçılığıyla, çalışkanlığıyla ve beyefendiliğiyle kulübümüze şuana kadar büyük katkılarda bulundu. Ali Turan 2020 yılına kadar inşallah yeniden yeşil-beyazlı camiamıza hizmet etmeye devam edecek. Kendisine ve kulübümüze de hayırlı olsun diliyorum\" dedi. \"FUTBOLA YENİ BAŞLAMIŞ GİBİ HEYECANLIYIM\" Sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ali Turan ise 6 yıldır Konyaspor\'da görev yaptığını belirterek, \"Çok güzel başarılar elde ettik. TFF 1\'inci Lig\'de iken hem maddi hem de manevi açıdan çok zor bir dönemden geçtik. Sonrasında Süper Lig\'e çıktık. Ondan sonraki dönemde güzel başarılar elde ettik. Tarihinde ilk defa Avrupa Ligi\'ne katılmış bir Konyaspor var. Lig üçüncüsü olmuş bir Konyaspor var. Direkt UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmış bir Konyaspor var. 66 puan toplamış bir Konyaspor var. Diğer sezonunda tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası\'nı almış bir Konyaspor var. Son olarak Süper Kupa\'yı alarak bir ilki gerçekleştirdik\'\' diye konuştu. Bu başarıları takım olarak elde ettiklerini de ifade eden Turan, \"Bunun temelini TFF 1\'inci Lig\'deyken attık. Bu başarı oradaki arkadaşlıktan geliyor. Bu başarıda arkadaşlığın çok büyük bir önemli var. Biz çok büyük bir aileyiz. Bu aileyi de hiçbir zaman bozmadık hem takım içerisinde hem dışında. 6 yılda Konyaspor\'da dolu dolu şeyler yaşadım. Hepsinde de çok büyük gururlu ve onurluyum. Bugün de sözleşmemi 2 yıl daha uzatıyoruz. Gerçekten futbolda istikrar çok önemli. Ben de bu istikrarı yakaladığım için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim\" diye konuştu. Ali Turan daha sonra kendisini 2020\'ye kadar Atiker Konyaspor\'a bağlayan sözleşmeye imza attı.