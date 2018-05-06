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Spor

(Görüntülü Haber) Ali Koç, Kadıköy'de esnafı ziyaret etti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Ali Koç, Kadıköy çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu

06 Mayıs 2018 19:33

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü\'nün başkan adayı Ali Koç, Kadıköy çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe\'nin Haziran ayında gerçekleştireceği başkanlık seçiminde adaylığını koyan Ali Koç, Kadıköy Çarşısı\'nda bulunan dükkanları ziyaret etti. Yağmurlu havaya rağmen birçok sarı-lacivertli taraftar da Ali Koç\'a destek verdi. Fenerbahçe taraftarları Ali Koç\'un yürüyüşü sırasında \'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon\' ve \'\'Ali Koç gelecek, Güneş Doğacak\' tezahüratlarında bulundu.

Ali Koç, esnaflarla sohbet ederken girdiği bir dükkanda dönerin tadına bakarken, dükkan sahibine \'Bu döner yağlı\' şeklinde şaka yaptı.

Koç\'un yürüyüşü taraftarlarla çektirdiği topu fotoğraf sonrası sona erdi.

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