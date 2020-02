(Görüntülü Haber) Ali Koç: "Projemiz, Fenerbahçe'yi hak ettiği zirveye getirmek" (2)

\"Bu yolculuğu hayalden gerçeğe sizler taşıdınız\" \"Benim siyasetle uzaktan yakından hiç alakam olmaz, olmadı, olmayacaktır da\" \"Biz, 4 Haziran itibarıyla kulübümüzün kasasına, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde, karşılıksız olarak maddi katkı yapıyor olacağız\" Ata SELÇUK - İSTANBUL / DHA Fenerbahçe Kulübü\'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu için çalışmalarını sürdüren Ali Koç, Bostancı Gösteri Merkezi\'nde \"Kalpler Beraber Büyük Buluşması\" başlıklı toplantı düzenledi. Çok sayıda kulüp kongre üyesi ve taraftarın yer aldığı toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, bu etkinliğe büyük motivasyonla hazırlandıkları ancak Ziraat Türkiye Kupası finalinde aldıkları sonucun ağızlarının tadını kaçırdığını ifade ederek, \"OIağanüstü destek, ilgi, inanç ve sevginiz için ne kadar teşekkür etsem azdır. 2012 yılında yönetimden ayrıldıktan sonraki dönemde beklentileri karşılayamamanın ezikliğini yaşıyordum. Şimdi üzerimdeki yükü attım, hafifledim. Bu yolculuğu hayalden gerçeğe sizler taşıdınız\" diye konuştu. Başkan adayı Koç, sportif başarısı sürdürülebilir olan, mali yapısı kuvvetli, şampiyonluk sayılarında tüm rakiplerinin önünde, stadı skordan bağımsız olarak dolan, dostu düşmanından fazla, her nesli cezbeden halkın takımı Fenerbahçe\'yi çok özlediğini vurgulayarak, \"Bu süreçte sizlerle benzer beklentiler içinde olduğumuzu gördük. Sayenizde, \'Özlediğiniz Fenerbahçe\' sözü, bir seçim sloganından fazlası oldu. Ortak değerlerimizin adı oldu\" dedi. Projelerinin küçümsendiğini ve hatta projeleri olmadığının ileri sürüldüğünü dile getiren Koç, \"Evet, bizim kulağa hoş gelen, sırf seçim kazanmak için söylenen ama hiçbir zaman gerçekleşmeyen projemiz yok. Bizim projemiz, Fenerbahçe\'yi hak ettiği zirveye getirmek\" ifadelerini kullandı. Ali Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Adaylığımızın açıklanmasına kadar, bir sürü yakıştırmalar oldu. Bizzat başkanımız ve bazı yöneticiler diye getirdiler. Benim için söylenen, \'Cimridir, para vermez, sponsor olmuyor.\' iftiralarına değinmek zorunda hissediyorum. Biz böyle büyüdük, böyle öğretildik. Fenerbahçeli yönetici yaptığı maddi katkıyı konuşmaz ve geri de istemez. Bu iftiraları devam ettirecekseniz, size çok açık çağrım var. Kulübümüze kim ne vermiş? Açalım resmi defterleri ve herkese açıklayalım. İstediğiniz her yerde hazırım. Yapılanların anlatılması ayıp ama siz bu noktaya getirdiniz. Hep diyorsunuz ya, \'Kaçtı, sponsor olmadı\' diye. Kim ne yapmış ortaya çıksın. Evet mali sıkıntılarımız var. Türk futbolunun var ama bizim için mazeret değil. Gelirimizin giderimizden fazla olması lazım. Biz, 4 Haziran itibarıyla kulübümüzün kasasına, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde, karşılıksız olarak maddi katkı yapıyor olacağız.\" \"SİZ HESAP KİTAP BİLMİYORSUNUZ\" Ali Koç ayrıca, Aziz Yıldırım\'ın kapalı toplantılarda kendisinden, \"Beyaz atlı prens\" diyerek bahsettiğini belirterek, \"Ayrıca, \'Ben Koç olsam, kulübün 400 milyon avro borcunu öderim, futbol takımına da 100 milyon avro bütçe veririm.\' demiş. Yani sizin finansla ilgili hiçbir bilginiz yok. Mali olarak nasıl bu hale geldiğimiz anlaşılıyor. Siz hesap kitap bilmiyorsunuz. Bu vesileyle 400 milyon avro borç olduğunu öğrendik. Bu da 2 milyar liranın üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Bizim yapabileceğimiz sponsorlukları artırmak. Bugünkünden çok daha fazlasını kulübe kazandıracağız. Kimsenin elinde, Beyaz atlı prensin bile, sihirli değneğim yok. Hep beraber yapacağız\" şeklinde konuştu. Futbolda günü kurtarma anlayışından uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Koç, \"Tüm futbol anlayışımızı baştan aşağı yenilemeliyiz. Futbol aklını, teknik direktörünü sürekli değiştiren, her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan, futbol kültürü olmayan, plansız şekilde transferin son gününde alelacele değerlerinin üzerinde harcamalarla transferler yapan, kariyerinin sonuna gelmiş yıldız oyuncuları takıma katmaya çalışan anlayıştan uzaklaşacağız. Kişisel kaprislerden dolayı elimizdeki değerleri kaybetmeyeceğiz\" dedi. \"HERKESE EŞİT MESAFEDE DURMAYI İLKE EDİNECEĞİZ\" \"Söz veriyorum, tribün ve taraftar mühendisliğine soyunmayacağız\" diyen Ali Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Herkese eşit mesafede durmayı ilke edineceğiz. Fenerbahçe\'de bir grup taraftar kendisini ayrıcalıklı, bir grup taraftar da kendisini hor görülmüş hissedemez. Olursa da bugünkü durum ortaya çıkar. Ötekileştirme yapmayacağız.\" Başkan Aziz Yıldırım\'a da seslenen Koç, \"Siz bizim büyüğümüzsünüz, hatta efsane başkanımızsınız. Siz adayların önünün açmalısınız, Fenerbahçe\'de başka adaylar çıkması için teşvik etmelisiniz. Ne kadar çok aday olursa, bu Fenerbahçe\'nin zenginliğidir. Böyle ürküterek, korkutarak, iftiralar yakışmıyor\" diye konuştu. Kendisinin vefasızlıkla suçlandığını vurgulayan Ali Koç, \"Ekonomik anlamda yaptığımız tespit ve eleştirileri Fenerbahçe\'ye ihanet olarak dillendirilmiş, İnanamıyorum. Bu fikirler nasıl oluşuyor. Siz dediklerinizin farkında mısınız? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Gerçekten inanarak söylüyorsanız daha da kötü. Beni karalamayın. Çıkın kendi projelerinizi anlatın. Bunlar beni sadece kamçılıyor ve güçlendiriyor. Sizin adınıza ise üzülüyorum. Siz benim nasıl biri olduğumu gayet iyi biliyorsunuz. Benim hakkımda, \'Bu adamın Fenerbahçe ile ilgisi yok. Niyeti başka. Siyasete girecek\' şeklinde iddialar ortaya atıyorlar. Erken seçimler öne alınınca çok sevindim, bu iddiadan yırttık. Gülüyoruz ama hiç iyi bir şey değil. Benim siyasetle uzaktan yakından hiç alakam olmaz, olmadı, olmayacaktır da. \'Kendisi de henüz bilmiyor\' diyen var. Seçildiğimiz takdirde, bir sonraki seçimde aday olayım veya olmayayım, bizim yaşadıklarımızı kimse yaşamayacak\" ifadelerini kullandı. Bu arada Ali Koç\'un başkan adayı olabilmesi için imzaların toplanmasına devam edilirken, salonda iki ayrı noter bölümü kuruldu. Üyeler buralarda Ali Koç\'u aday gösterdiklerine dair belgeye imza attılar. Ayrıca organizasyona katılan üyeler için Sertap Erener konser verirken, Güldür Güldür Show tiyatro ekibi de iki kısa oyun gerçekleştirdi.