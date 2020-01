(Görüntülü Haber) Ali Koç: "Bizi rahatsız eden noktalar var" 2

\"Yargıtay kararını niye beklemediğime dair eleştiriler var ama bu senelerce sürüncemede kalabilir\" \"Seçildiğim takdirde bu yolda her türlü mücadeleyi vereceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın\" \"Mehmet Ali Aydınlar ile görüşmedim\" \"Bana göre sürdürülemez mali yapı ve kulübümüzün ilerleyişi tahminimden önce adaylığı gerektirdi\" Mustafa AKIN, İstanbul (DHA) Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. Suriye\'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı harekatına katılan askerlere muvaffakiyet dileyen Ali Koç, \'\'Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Vatan uğruna şehit olan askerlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum\'\' dedi. Ali Koç, kendisi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını ve bunları düzeltmek istediğini belirtirken özellikle mali tablo, Yargıtay\'daki dava ve Mehmet Ali Aydınlar konusuna dikkat çekti. \'\'SÜRDÜRÜLEMEZ MALİ YAPI VE GENEL GİDİŞAT, ADAYLIK İÇİN TAHMİNİMDEN ÖNCE ADIM ATMAMA SEBEP OLDU\'\' 6 sene boyunca yönetici olarak katıldığı toplantıya bugün başka bir sıfatla katılmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Ali Koç, \'\'Adaylığımla ilgili bazı itiraf ve iddialarla ilgili konuşmak istiyorum. Yönetimden ayrıldıktan sonra gittiğim her yerde söz konusu Fenerbahçe olunca büyük bir sevgi ve beklenti ile karşılaştım. Bu beklentiye karşılık verememek de beni üzüyordu. 2015 yılında başkanımız Aziz Yıldırım\'ın yönetim kuruluna girme davetine olumlu yanıt verememiştim. O dönemde başkanımızla yaptığım istişare sonucunda zamanı gelince elimi taşın altına koyacağımı belirtmiştim. Sürdürülemez mali yapı ve genel gidişat, adaylık için tahminimden önce adım atmama sebep oldu. Bu kararımdan sonra Yargıtay kararını neden beklemedin diyen insanlar oldu. Bu soruları da anlayışla karşılıyorum\'\' diye konuştu. \'\'KULÜBÜN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIMIZDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN\'\' Yargıtay kararının açıklanmasıyla sürecin bitmeyeceğini ve bunun bir üst mahkemesi olacağını tahmin ettiğini dile getiren Ali Koç, \'\'Bu durumun da senelerce sürebileceğini düşündüğüm için bu yola çıktım. Seçildiğimiz takdirde bu haklı davamıza sahip çıkacağımız, kulübün uğradığı zararın tazmini için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Başkanımız, Silivri\'de şike kumpası davasının çıkışında, kararlarımızda ve tasarruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır ifadesini hatırlatmak isterim. Başkanımızın bu tasarrufu da adaylık konusunda etkili oldu\'\' şeklinde konuştu. \'\'FİNANSAL DENGESİZLİK VE BORÇ SARMALI SÜRDÜRÜLEMEZ NOKTAYA GELDİ\'\' Kulübün içinde bulunduğu günü kurtarma anlayışı ile finansal dengesizlik ve borç sarmalının sürdürülemez noktaya geldiğini aktaran Ali Koç, \'\'Bu durum mali bağımsızlığı da tehlikeye soktuğu için adaylık kararı aldım. Bizlere konsolide raporlar sunulmadığı için finansal tablonun tamamını göremiyoruz. KAP\'a açıklanan bağımsız denetim raporlarını incelemenizi önemle rica ederim. Tüzüğün 37\'nci maddesinin İ bendinde, bizlere bu konsolide raporların sunulması gerektiği yazıyor. Biraz önce derneğin ve sportif A.Ş.\'nin tarihleriyle ilgili bilgi verildi. Eğer tarihlerden dolayı bir açıklama yapamıyoruz denilirse, bu kabul edilebilir bir açıklama değildir. Tarihi seçimlerden birisine girerken, kazanmak için her yolun mübah anlayışında olunmadığı, şeffaf, adil, Fenerbahçemize yakışan ve diğer camialara örnek olacak, Fenerbahçe\'nin kazandığı bir seçim yaşamak en büyük arzumuzdur\'\' dedi. \'\'BORDROLU PERSONELİN OY KULLANMASINI SAKINCALI BULUYORUM\'\' Ali Koç kendisi hakkında çıkan seçildiği takdirde bütün personeli işten çıkartacağı yönündeki söylemler ile ilgili olarak ise \'\'Bordrolu personelin oy kullanmasını sakıncalı buluyorum. İşini yapan motivasyonu yüksek hiçbir personelin kaygı duymasına gerek yok. Amatör branşlarla ilgili düşüncelerimi ifade ettim. Bunları kapatacağımızın iddiaları var. Tüm amatör branşlara olan destek daha da artacaktır. Başkanımız ve yönetimimiz amatör branşlarda bize büyük mutluluklar yaşattılar. Diğer kulüplere göre çok öndeyiz ve bu liderliğimiz de devam edecektir. Buna 2 şube daha eklemek istiyoruz. Birisi engelliler şubesi, diğeri de geleceğin sporu olan e-spor. Bu hikayeleri yayarak kulüp personeli ve sporcuları kulüp siyasetine alet etmek adil değildir. Bila bedel üye yapılması ve üyelerin aidatlarının kulüp tarafından ödenmesi konusu. Bu konuda kulüp personellerinin ailelerinin hedeflenmesi son derece sakıncalıdır\'\' dedi. \'\'MEHMET ALİ AYDINLAR İLE ŞAHSIM VE EKİBİM GÖRÜŞMEMİŞTİR\'\' Ali Koç, ekibinin Mehmet Ali Aydınlar ile görüştüğü yönündeki iddialar ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: \'\'Bu iddia doğru değildir. Ne şahsım ne de ekibimden bir kişi kendisiyle görüşmemiştir. 1 Kasım 2013\'te kendisiyle ilgili ne söylediysem arkasındayım. O günden bu güne belki çok şey değişti ama benim fikrim değişmedi. Benim ve ekibimin reklam filminin FBTV\'de gösterilmesi reddedildi diye bir haber var. Bu da yalan. Bizim bir başvurumuz olmadı, ama ilerleyen dönemde olacaktır. Bugün 2015\'teki kararlığımın yanında daha fazla heyecan ve motivasyonla karşınızdayım. Bu yolda ilerlemek için çok haklı nedenlerimiz var. Değerli oylarınız milyonları temsil edecek. Bu tarihi seçime katılarak bu seçim bir parçası olmanızı rica ederim. Fenerbahçe\'nin artık tekrar omuz omuza vererek, Türk sporunun lokomotifi, kuralları değiştiren, ezber bozan bir kulüp olması için yeni bir yolculuğa çıkmasının tam zamanıdır. Bu camianın büyükleri olarak sizlere büyük iş düşmektedir. Bu değişimi hep beraber hareket ederek yapabiliriz. Her türlü maksatlı yaklaşımdan uzak duruyoruz. Ancak unutmayın ki, tango yapmak için 2 kişi gereklidir. Seçim süreci tartışmaları, şampiyonluk yolunda çok önemli değildir. Önemli olan çubuklunun her branşta şampiyon olmasıdır. Futbolda da bu sezon 4\'üncü yıldızı takmak çok önemlidir. Hepimiz takımlarımıza odaklanalım. Yarın alacağımız 3 puanla artık dönüşü olmayan bir yola gireceğimize ve sadece takımımızı destekleyerek büyük başarılarla sezonu bitireceğimize inanıyorum.\'\' Ali Koç, konuşmasını \"Kalpler beraber\" sözüyle tamamladı ve salonda bulunan Divan Kurulu üyelerinden büyük alkış aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Ali Koç\'un kürsüye gelişi -Konuşması -divan üyelerinin konuşma sonunda Ali Koç\'u alkışlaması