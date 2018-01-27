(Görüntülü Haber) Alfa, hayatta kalma mücadelesi veriyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesine bağlı kırsal Alankıyı Mahallesi\'nde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunup Alfa adı verilen, ileri düzeyde \'layşmanya\' adlı deri hastalığı ve anemi hastası köpek, yaşam mücadelesi veriyor. Bayındır\'ın Alankıyı Mahallesi\'nde yürümekte zorlanan verdiği kilolar nedeniyle kemik yapısı ortaya çıkan 10 yaşındaki dişi köpek, çevre sakinleri tarafından bulunup, Hayvanlar İçin Projeler Derneği yetkililerine teslim edildi. Alfa ismi verilen köpek, İzmir\'in Alsancak semtindeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, köpeğin ileri düzeyde layşmanya ve anemi hastası olduğu, ayrıca iç parazit döktüğü saptandı. Yaklaşık 2 ay sürecek bir tedavi sürecine alınan Alfa ile ilgilenen Veteriner Hekim Durmuş Kebapçıoğlu (36), köpeğin sosyal medyada çok fazla konuşulduğunu ve 3 gün önce de kendilerine getirildiğini belirterek, \"Tahlillerle birlikte layşmanya hastası olduğunu tespit ettik. İkincisi, ciddi düzeyde bir anemisi var, bunun bir aşama ötesi, kan nakli gerektirecek düzeyde olur. Üçüncüsü, ciddi anlamda parazit döküyor, iç parazit. Tahmin ediyorum, bu hastalıklar nedeniyle fazlaca aç kalmıştır, çünkü bulunduğu yerde de çok az sayıda insan yaşıyormuş. İşin iyi tarafı, köpeğin layşmanyaya rağmen böbreklerinin iyi olması, bu durum beni hep umutlandırır. Aynı zamanda iştahının da açık olması nedeniyle, 2-3 hafta sonrasında daha iyi bir hale geleceğine inanıyorum. Hastalığı çok ciddi ve öldürücü bir hastalık. İki hafta sonrasını bugünden öngörmek çok zor, fakat ben çok umutluyum, tam tekmil bir tedaviye başladık. Toplamda 2 aylık bir tedavisi olacak, 2 hafta sonrasında iyi beslenmesi, birileri tarafından gözetilmesi köpeğin tekrar layşmanya yaşamaması ya da yaşadığı takdirde kendi başına çaresiz kalmaması açısından çok önemli. Birinci aşama onu hayatta tutmak, bunu yapabilirsek ne ala\" dedi. Layşmanya hastalığının, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çokça bulunan tatarcık sineği ile köpeklere geçtiğini vurgulayan Kebapçıoğlu, \"Bu hastalığın yüzde 100 net bir tedavisi, bir aşısı yok. Yapılabilecek en etkili korunma yöntemi, belli başlı markalarda tasmalar var, bazıları tatarcık sineklerine karşı da köpeği korur. En geç 6 ayda bir değiştirerek köpekleri tatarcık sineklerinden korumak mümkün. Havanın sıcak olduğu yaz aylarında ve bataklık bölgelerinde malesef hastalık çok yaygınlaşıyor. Son 10 yıl içerisinde de çok fazla düzeyde yaygınlaştı. 10 yıl önce belki ayda bir ya da 2 ayda bir layşmanya teşhisi yaparken, günümüzde haftada 3-4 teşhis yapar hale geldik\" diye konuştu.