(Görüntülü Haber) Aleyna Tilki Eskişehir'de hayranlarıyla buluştu

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, Eskişehir\'de bir alışveriş merkezindeki konserde hayranlarıyla buluştu.



Alışveriş Merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konserine hayranları büyük ilgi gösterdi. Güvenlik önlemlerinin alındığı konserde genç şarkıcı ilk olarak \'Cevapsız çınlama\' adlı şarkısını seslendirdi. Konseri Aleyna Tilki\'nin annesi Havva Tilki de izledi. Havva Tilki konser sırasında kızının çözülen spor ayakkabısının bağcığını bağladı. Aleyna Tilki de kalabalığa doğru \"Bak annem bağcıklarımı bağlıyor. Anne her yerde anne işte. Yapacak bir şey yok. Annelerimizi buradan saygılarımızı sunuyoruz\" diyerek annesine teşekkür etti. Anne Havva Tilki, konser boyunca kızını cep telefonu ile kayda aldı.



Aleyna Tilki konseri izleyenlere alkışların kendisine yetersiz geldiğini söyleyerek daha fazla alkış istedi. Konseri izleyen bir kadın da \'Aleyna seni çok seviyorum\' yazılı bir dövizi havaya kaldırarak sanatçıya göstermeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren konserde Aleyna Tilki söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.