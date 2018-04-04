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(Görüntülü Haber) Alev alan TIR'daki 125 bin liralık malzeme yandı

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken fren balatalarının aşırı ısınmasıyla alev aldığı değerlendirilen kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı

04 Nisan 2018 22:40

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken fren balatalarının aşırı ısınmasıyla alev aldığı değerlendirilen kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR\'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 125 bin liralık malzeme kül oldu.

Olay, öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 16\'ncı kilometresindeki Çakmak mevkiinde meydana geldi. Nurdağı\'ndan yola çıkan Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 DD 723 plakalı kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR\'ın lastikleri, iddiaya göre, fren balataların aşırı ısınmasıyla alev aldı. Alevlerin dorseye sıçramasıyla dumanları fark edip aracı yol kenarına park eden sürücü Mustafa Kalkan, itfaiyeden yardım istedi. Sürücü, TIR\'ı dorseden kurtarıp aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. Metrelerce yükselen alevlere ihbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2.5 saatin sonunda kontrol altına alındı. TIR\'ın dorsesi hurdaya dönerken içerisindeki 125 bin liralık malzemenin tamamı yandı.
 

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