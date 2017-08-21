(Görüntülü Haber) Aleksandra Stan, Pamukkale'ye hayran kaldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan İlçesinde bu yıl 22\'ncisi düzenlenen Buldan Yenicekent Tripolis Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde, Romanyalı dünyaca ünlü sarkıcı Alexandra Stan rüzgarı esti. Tripolis Antik Kenti\'ni gezen ve Pamukkale\'de suya girerek beyaz travertenler üzerinde poz veren Stan, \"Pamukkale\'nin suyu harika ve çok sağlıklı. Buradaki güzellikleri blogumda yazarak, fotoğraflarımı paylaşacağım\" dedi. Buldan\'da bu yıl 22\'ncisi düzenlenen Buldan Yenicekent Tripolis Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde, Romanyalı ünlü sarkıcı Alexandra Stan 19 Ağustos Cumartesi günü sahne aldı. Mr. Saxo beat şarkısıyla YouTube\'de 313 milyon izlemeye sayısına ulaşan ve Türkiye\'de de ciddi bir hayran kitlesi oluşturan Alexandra Stan; kısa sortu, kıyafeti ve sahnedeki performansıyla yürek hoplattı. Dokuma ürünleriyle ünlü Buldan\'da hareketli şarkılarını seslendiren Stan, sahnede bir süre de Buldan işi el dokuması şal taktı. Konseri dışında Denizli\'yi gezmeyi de ihmal etmeyen Stan, Yenicekent Mahallesi\'ndeki üzüm bağlarına giderek, çekirdeksiz üzümlerin tadına baktı. Tripolis Antik kentini de gezen Romanyalı Stan, dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale\'ye de gidererek travertenlerinde suya girdi. Stan, beyaz travertenler üzerinde bol bol fotoğraf çektirerek takipçileriyle paylaştı. \'TERÖRİZMLE MÜSLÜMANLIĞI EŞ TUTMAK YANLIŞ\' Pamukkale ilçesinin şifalı sularıyla ünlü Karahayıt Mahallesi\'ndeki bir otelde konaklayan Alexandra Stan, \"Türkiye çok güzel bir ülke, gerçekten burada çok harika insanlar var. Terörizmle Müslümanlığı eş tutan bazı insanlar var bence bu doğru değil. Terörizm çok kötü ama bu bir gerçek ama terörizmi İslam\'la bağdaştırmak çok kötü bir olay. Bütün Avrupa\'yı gezdim ben döndükten iki gün sonra terör saldırıları yaşandı. Ben oradayken de olabilirdi. Bunun ülkesi veya bölgesi yok\" diye konuştu. \'PAMUKKALE\'NİN SUYU HARİKA\' İlk kez makyaj yapmadan kameraların karşısına geçtiğini ifade eden Stan, \"Ben ilk defa makyaj yapmadan bir röportaj yapıyorum üstelik de hamamdan yeni çıktım. Yüzde yüz doğal halim bu. Türkiye\'nin gerçek manada hazineleri var. Birçok yerden buraları görmeye gelenler oluyor. Özellikle Pamukkale\'nin suyu harika ve çok sağlıklı. Bloglarımda yazacağım ve fotoğraflarımı paylaşacağım. Muhakkak herkese buraya görmelerini tavsiye edeceğim. Üzümler de harikaydı, çok lezzetliydi\" dedi. ROMANYA\'YA TEŞEKKÜR Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ise geçtiğimiz yıl Rusya\'yla yaşanan siyasi problemler sebebiyle, Yenicekent\'te üretilen üzümleri Romanya üzerinden ihraç ettiklerini ifade ederek, \"Bizim çok önemli değerlerimiz var Buldan\'a dair. Bunlardan birisi de Tripolis antik kenti diğeri de üzümümüz. Yeterince duyurabilmiş değiliz. Dünyanın belirli yerlerinde tanınıyor ama yetirince tanınmıyor hem ülkemizde hem de dünyada tanınması için böyle bir yol izledik. Geçen yıl Rus pazarında sorunlar vardı ve bizim Yenice\'ye ait üzümlerimiz Romanya üzerinden Rusya\'ya yine gitti. Bir anlamda Aleksandra Stan ve Otilla Bruma\'nın buraya gelişini Romanya\'ya teşekkür olarak değerlendirebiliriz\" dedi. Aleksandra Stan\'ın konserinin ardından 20 Ağustos\'ta konser vermesi planlanan Otilia ise hava şartlarında yaşanan olumsuzluk sebebiyle sahne alamadı. Serdar Ortaç\'la geçtiğimiz yıl düet yapan ve popçu Sinan Akçıl\'la birlikte olan Otila bu akşam sahneye çıkarak Buldanlıları coşturacak.