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(Görüntülü Haber) Albatros'taki ticaret, konut ve turizm alanı oranlarında değişiklik yapıldı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükçekmece'de Albatros Parkı'nı da kapsayan yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda ticaret, konut ve turizm alanı olarak kullanılması planlanan oranlar değişti

07 Mart 2018 21:07

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükçekmece\'de Albatros Parkı\'nı da kapsayan yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda ticaret, konut ve turizm alanı olarak kullanılması planlanan oranlar değişti. Bu değişiklik İBB Meclisi\'ne sunulmasının ardından oylanacak. CHP\'li Büyükçekmece Belediyesi\'nin sınırları içerisinde bulunan ve daha önce imara açılan Albatros mevkii için plan değişiklikleri yapıldı. İmar komisyonu raporuna göre, daha önce yüzde 60\'ı ticaret+konut, yüzde 40\'ı turizm alanı olarak belirlenen inşaat alanları, artık yüzde 40\'ı ticaret+konut alanı, yüzde 60\'ı ise turizm alanı, ayrıca alanın istenildiğinde tamamının turizm alanı olarak kullanılabilmesi de mecliste kabul edildi. HASAN AKGÜN: BU İŞİ SULANDIRMAK DOĞRU DEĞİL Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından sosyal medyadan paylaşılan bugünkü meclis toplantısı görüntülerine göre, değişiklik AK Parti\'li ve CHP\'li meclis üyeleri arasında tartışmalara sebep oldu. AK Parti\'li meclis üyeleri, \"Buranın yeşil alan olarak düzeltilmesini, emsalin sıfıra indirilmesini istiyoruz\" diyerek karara itiraz etti. Hasan Akgün ise \"Bu işi sulandırmak doğru değil. Burası Büyükçekmece\'nin denize en yakın noktadaki turizm merkezi. Burada düğünlerimiz, yeme-içme yerlerimiz olacak; çocuklarımız çalışacak\" dedi. CHP’LİLER ÇEVRECİLERE DESTEK VERMİŞTİ Albatros’un park olarak kalmasını isteyen bir grup, daha önce CHP İl Merkezi önüne giderek Albatros’un imara açılması talebini protesto etmişti. Protestolara CHP’li bazı milletvekilleri de katılmış, eylemcilere destek vermişti. CHP’li İBB Meclis üyeleri Hüseyin Sağ, Esin Hacıalioğlu, Ferhat Epözdemir de meclisteki oylama sırasında karara muhalefet etmişti. TAMAMI TURİZM ALANI YAPILABİLİR Büyükçekmece Belediye Meclisi\'nde kabul edilen ve 6 Mart tarihli imar komisyonu raporunda, şu ifadeler yer aldı: *Parselin iskan edilebilir inşaat alanlarının yüzde 40\'ı ticaret+konut alanı, yüzde 60\'ı ise turizm alanı olarak kullanılacaktır. İstenildiği takdirde, tamamı turizm alanı yapılabilir. *Ticaret+konut alanı olarak yapılan kısımlarda açığa çıkan bodrum katlar ve zemin katlar dışındaki karlarda konut amaçlı yapılanmaya gidilebilir. *Turizm alanında binanın sadece otel yapılması koşulu ile iskan edilen 1. ve 2. bodrum emsale dahil değildir. *Bina yükseklikleri avan projesinde belirlenecektir.

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