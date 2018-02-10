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(Görüntülü Haber) Alaşehirlilerden 'Komando Andı'

Haber- Kamera Nurettin DOĞAN ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi'nin hazırladığı videoda 7'den 70'e kent sakinleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için 'Komando Andı'nı söyledi

10 Şubat 2018 16:04

Haber- Kamera Nurettin DOĞAN ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA\'nın Alaşehir Belediyesi\'nin hazırladığı videoda 7\'den 70\'e kent sakinleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçikler için \'Komando Andı\'nı söyledi. Alaşehir Belediyesi, Afrin\'deki Mehmetçikler için özel bir video hazırladı. Videoda, Alaşehirli vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçikler için \'Komando Andını\' söyledi. Gencinden, yaşlısına herkes katıldı, Alaşehir tek yürek oldu. ŞEHİT AİLESİ UNUTULMADI Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede, terör örgütü PKK\'yla mücadelede terhisine 1 ay kala şehit olan askerlerden Onbaşı Evren Kara\'nın annesi Menduha Kara ve babası Galip Kara da yer aldı. Killik Mahallesi\'nde yaşayan Kara ailesi, projede kendilerini de unutmayan Alaşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti. Mehmetçik için daha önce 50 bin paket kuru üzüm gönderen Alaşehir Belediyesi\'nin MHP\'li Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, sosyal projelerin devam edeceğini söyledi.

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