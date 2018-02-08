(Görüntülü Haber) Alaşehir'de Türk kahvesi, kurutulmuş cennet elmasıyla içiliyor

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, üzüme alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan cennet elmasının kurutulmuşu, Türk kahvesinin yanında ikram edilmeye başlandı. Alaşehir\'de, son yıllarda özellikle kırsal Kavaklıdere, Horzumalayaka, Horzumembelli ve Horzumkeserler mahallerinde yetiştirilen cennet elması ile ilçenin geleneği değişmeye başladı. 250 dekarlık alanda, toplam 3 bin ağaçta üretilen, tazesi fazla rağbet görmeyen cennet elmasının kış aylarında tüketilen kurusu ise çok çabuk satılıyor. Alaşehirliler, artık misafirlerine Türk kahvesinin yanında lokum ve çikolata yerine kurutulmuş cennet elması ikram etmeye başladı. Kurutulmuş cennet elması, kahvenin yanında neredeyse vazgeçilmez olmaya başladı. Tazesinin kilosu, piyasada 1 liraya satılan cennet elmasının kurusu ise kalitesine göre, 25 ile 40 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Kurutulmuş cennet elması, ihraç da edilmeye başlandı. İlk olarak geçen yıl İngiltere\'ye 10 ton ihraç edilen kurutulmuş cennet elmasına ilgi her geçen gün artıyor. \'TALEP GELİNCE KURUTMAYA YÖNELDİK\' Kentte 10 yıldır cennet elması üreticiliği yapan Oğuzhan Karakuzu, \"Üzüme alternatif ürün olarak cennet elması dikmiştik; ancak başta umduğumuzu bulamayınca, daha farklı bir alternatif ürüne yönelmeyi düşünmeye başlamıştık. Bu sırada Karadeniz Bölgesi\'ne gidip, cennet elmasının kurusunu görenler, bize nasıl kurutulduğunu anlattı. Biz de öğrendiklerimiz doğrultusunda kurutmayı denedik. İlk etapta biraz zorlandık. Ancak piyasadan talep gelince, kurutmaya daha çok yöneldik. Tanıtım ve pazardaki satışlarımız ile talep bir anda arttı. Şimdilerde ise aranan ürün haline geldi. Zaten bir kez tadan, devamını istiyor. Bazı arkadaşlar, firmalarla bağlantı yaparak, ihracat da yapmaya başladı\" diye konuştu. Cennet elmasının kurusu ile yeni tanıştığını söyleyen Özgül Yüksel (76) ise \"Harika bir meyve. Kahveyle çok iyi gidiyor\" dedi. Mukaddes Güzelsoy (79) da \"Bizim çocukluğumuzda, kahvenin yanında akide şekeri ikram ederlerdi. Şimdi ise cennet elması ikram ediliyor. Herkese tavsiye ederiz\" diye konuştu. Kurutulmuş cennet elması, Alaşehir semt pazarlarında, açıkta veya birer kiloluk ambalajlar halinde satışa sunuluyor.