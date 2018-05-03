(Görüntülü Haber) Alaşehir'de dolu, tarım arazilerini vurdu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 20 dakika süren dolu, başta erik, kiraz ve elma ağaçları olmak üzere üzüm bağları ile ekili tarım arazilerine zarar verdi. Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın, bahçe ve tarım arazilerindeki zararın neredeyse yüzde 100 olduğu belirtip, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nce hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi. Alaşehir\'de, dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve 20 dakika süren dolu, ekili arazileri ve bahçeleri vurdu. Özellikle Alaşehir\'in organik tarımın yoğun olarak yapıldığı kırsal Bahadır, Bahçeli, Çarıkbozdağ, Girelli ve Dağhacıyusuf mahallerindeki erik, kiraz, elma bahçeleri ile buğday, arpa, patlıcan, biber, taze fasulye, domates gibi çeşitli tarım ürünlerinin ekili olduğu tarlalarda büyük oranda hasar oluştu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, üzüm bağlarındaki yapraklar ile ağaçlardaki toplanacak meyvelerin dökülmesine neden oldu. Çaresizce mahsullerinin doludan zarar görmesini izleyen üreticiler, perişan oldu. Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, hasar oluşan tarla ve bahçelerde hasar tespit çalışmalarına başladı. \'DOLU KİRAZLARI AĞAÇLARIN DİBİNE DÜŞÜRDÜ\' Bahadır Mahallesi\'nde yaşayan kiraz üreticisi İlhan Erbaş, zararlarının büyük olduğunu belirtip, \"Dolu kirazları ağaçların dibine düşürdü. Üzüm bağlarının yaprak ve salkımlarını yere döken dolu, adeta kış gününde kar yağmış gibi toprağın üzerini kapladı. Doğal afetlere karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Örtü sistemi uygulanıyor ama maddi imkansızlıklar yüzünden bunu da yapamıyoruz. Birçok üreticimiz tarım sigortası yaptıramadı. Yaralarımızı sarabilmemiz için devletimizin destek vermesini ve kredi borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz\" dedi. \'SİGORTA BİLİNCİ NE YAZIK Kİ ÜRETİCİLERİMİZDE YOK\' Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın ise dolunun neden olduğu zararın neredeyse yüzde 100 olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Bahadır, Bahçeli, Girelli ve Dağhacıyusuf mahalleri bizim bölgemizin organik ürün yetiştiren kimyasal kullanmayan yerler. Maalesef dolu nedeniyle buralardaki üreticinin emekleri boşa gitti. Üreticilerimizin bu dakikadan sonra yapacağı iki önlemli şey var. Birincisi yeşil budama yaparak, önümüzdeki yıl için alınacak ürün kaybını önlemek. İkincisi ise, bakır uygulaması yaparak, ağaçlarındaki yaraları tedavi ederek, kalan ürünü alabilmek. Bizler zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, bundan sonra yapılabilecek işlemleri üreticilere anlatıyoruz. Sigorta bilinci ne yazık ki üreticilerimizde yok. Artık, şu andan itibaren yapılabilecek tek şey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kanalıyla tespit yaptırtıp, devletin yapabileceği destek uygulamalarını beklemek olur. Bu açıdan mahsulü zarar gören üreticinin mutlaka tespit yaptırmaları gerekiyor. Doğal afetlere karşı tek çözüm yolu sigorta bilincinin gelişmesidir. Bu afette tek tesellimiz, az da olsa bazı üreticilerimizin sigorta yaptırmış olmaları.\"