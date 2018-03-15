(Görüntülü Haber) Alarma köpük sıkıp, ATM'yi soymaya çalıştılar

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta banka ATM\'sini, alarmına köpük sıktıktan sonra soymaya çalışan şüpheliler, amaçlarına ulaşamayınca kaçtı.



Olay, sabaha karşı Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Özel bir bankaya ait ATM\'yi soymak isteyen kimliği belirsiz kişiler, makinenin alarmına köpük sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ardından ATM\'nin kapısını zorlayan şüpheliler, kilidi açamadı. Bir süre ATM\'yi soymaya çalışan şüpheliler, amaçlarına ulaşamayınca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, ATM\'de inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, soruşturma başlattı.