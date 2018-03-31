(Görüntülü Haber) Alara Karademir'in organları bağışlandı

Ümit TÜRK İstanbul (DHA) - ANKARA\'da hocası Atilla G.\'nin odasında intihar ettiği iddia edilen ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir\'in tüm organları bağışlandı. Karademir\'in karaciğeri, böbrekleri ve korneaları nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere alındığı öğrenildi. Karademir\'in cenazesinin yarın İstanbul\'da defnedileceği belirtildi. ANNEANNESİ, ANNE VE BABAYI ÖLDÜRMÜŞTÜ Ankara\'da katıldığı bir okul gezisinde Alara Karademir, öğretim üyesi Dr. Atilla G.\'nin odasında bir tişörtle duşakabine asılı şekilde bulunmuş, tedavi altında bulunduğu hastanede önceki gün beyin ölümü gerçekleşerek yaşamını yitirmişti. Alara\'nın anneannesinin, anne ve babasını öldürmekten hüküm giydiği ortaya çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanan karara göre, anneannenin anneyi kazayla vurduğu belirlenmişti. Babayı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Alara Karademir\'in ölümüne ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.