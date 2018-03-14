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(Görüntülü Haber) Alanya'ya şehit ateşi düştü (2)

3 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ Diyarbakır’da PKK'lıların araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Lice 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın (24), askerl

14 Mart 2018 02:51

3 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ

Diyarbakır’da PKK\'lıların araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Lice 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın (24), askerlik görevini tamamladıktan sonra 2015 yılında uzman çavuş olarak göreve başladığı belirtildi. Osmaniye’de görev yaptığı dönemde eşinden ayrılan Fatih Uysal’ın 3.5 yaşında ‘Ada’ adında bir kızı olduğu kaydedildi. Şehidin 2 kız ve 1 erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

‘ÇOCUĞUMA NE DİYECEĞİM’

Şehidin Alanya’da oturan eski eşi Arzu Yılmaz da acı haberi alıp baba evine geldi. Yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla ayakta durabilen acılı kadın, “Çocuğuma ne diyeceğim” diye gözyaşı döktü.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın naaşının yarın sabah Diyarbakır’da düzenlenecek törenin ardından askeri uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na gönderileceği, ikindi vakti Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii’nde kılınacak namazın ardından da baba evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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