(Görüntülü Haber) Alanya'da triatlon heyecanı

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde bu yıl 27\'ncisi düzenlenen Uluslararası Alanya Triatlon Yarışı yapıldı. Yarışta çeşitli yaş kategorilerinde 105 sporcu mücadele etti.



Uluslararası Alanya Triatlon Yarışı sabah 08.00\'de verilen başlangıç işaretiyle yaş grubu kısa mesafe kategorisiyle başladı. Yaş grupları kısa mesafede 16- 19 erkek, 20- 29 erkek, 30- 39 erkek, 40- 49 erkek, 50- 59 erkek, 60+ erkek, 16- 19 kadın, 20- 29 kadın, 30- 39 kadın, 40- 49 kadın, 50- 59 kadın kategorilerinde yapıldı. Bitiş noktasına ilk gelen isim 59 dakika 52 saniyeyle Alanyalı sporcu Emirhan Altıntaş oldu.



YAŞ GRUBU UZUN MESAFEDE YARIŞLARI



Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel\'in başlangıç işaretini verdiği yaş grubu uzun mesafede 20- 29 erkek, 30- 39 erkek, 40- 49 erkek, 50- 59 erkek, 60+ erkek, 20- 29 kadın, 30- 39 kadın ve 40- 49 kadın kategorilerinde yarışıldı. Uzun mesafede 2 saat 3 dakika 54 saniyeyle rakiplerini geride bırakan Zülfü Karabulut birinci oldu.



TAKIM YARIŞLARI YAPILDI



Yaş grubu takım yarışlarına ise 8 sporcu katıldı. Eski Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Hamdi Güneş\'in de içinde bulunduğu Antalya Triatlon Spor Kulübü Team takımı birinci, Alanya Kaptan Hotels Team takımı ikinci ve Angel Team takımı üçüncü oldu.



DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ



Dereceye giren sporculara ödüllerini Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediyesi başkan yardımcıları Mehmet Kula, Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüksel, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Çelikkollu, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve Organizasyon Sorumlusu Mehmet Zafer Peker verdi.