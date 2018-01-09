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(Görüntülü Haber) Alanya'da fuhuş operasyonu

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin fuhuş operasyonunda 4 kadınla, onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

09 Ocak 2018 21:18

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Alanya ilçesinde polisin fuhuş operasyonunda 4 kadınla, onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheler adliyeye sevk edildiği sırada yakınları gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almasına engellemek için saldırdı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede iki erkek kardeş aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Duran Ş. (38) ve kardeşi Ramazan Ş.\'yi (30) takibe aldı. Polis dün saat 17.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi\'ndeki bir apartmana 07 E 9928 plakalı otomobille 4 yabancı uyruklu kadın getirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen Duran Ş. ve Ramazan Ş.\'yi otomobilde yakalarken, apartmandaki daireye düzenlenen baskında ise fuhşa zorlanan Moldovalı Svetlena C., Tatiana K., Liliana F. ile Rus Oxana S.\'yi gözaltına alındı. Kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Fuhşa aracılık eden Duran Ş. ve kardeşi Ramazan Ş. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan Ş.\'nin \'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek\' suçundan Antalya Asli Ceza Mahkemesi\'nce de arandığı ortaya çıktı. Duran ve Ramazan Ş. kardeşler adliye götürülmek üzere polis merkezinden çıkarıldığı sırada, şüphelilerin yakınları görüntü almak isteyen gazetecileri engelledi ve saldırıda bulundu.

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