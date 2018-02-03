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Spor

(Görüntülü Haber) Alanya kadın yol bisiklet yarışı başladı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Tour of Eftalia Hotels & Velo Alanya Kadın Yol Bisiklet Yarışı 9 ülke 14 takımdan 75 sporcunun katılımıyla başladı

03 Şubat 2018 20:47

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Tour of Eftalia Hotels & Velo Alanya Kadın Yol Bisiklet Yarışı 9 ülke 14 takımdan 75 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye\'nin ilk uluslararası kadın yol bisiklet yarışması olduğu belirtilen ve Dünya Bisiklet Birliği\'nin (UCI) puanladığı Tour of Eftalia Hotels & Velo Alanya Kadın Yol Bisiklet Yarışı, 9 ülke 14 takımdan 75 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu\'nun yarış takviminde de yer alan yol yarışının startı tarihi Kızılkule önünden verildi. Bisikletliler Alanya, Gazipaşa, Dim Çayı ve tekrar Alanya güzergahından oluşan 128 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yarışı Velo Alanya takımından Olga Zabelinskaya birinci, Velo Alanya takımından Mariia Novolodskaya ikinci ve Ukrayna takımından Ganna Solovei üçüncü tamamladı. MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU Genel klasmanda bordo mayonun ve sprint klasmanda turuncu mayonun sahibi Velo Alanya takımından Olga Zabelinskaya oldu. Tırmanış primleri klasmanında kırmızı mayonun sahibi Ukrayna takımından Ganna Solovei oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve mayolarını Alanya Kaymakam vekili Nurullah Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve eski milli sporcu Tevfik Erdoğdu verdi. Yarış yarın; Türkler, Side, Alara ve Alanya güzergahında 129.3 kilometrelik etapta devam edecek. Saat 10.00\'da Eftelia Hotel önünde başlayacak olan yarış saat 13.30\'da ilçenin Mola Kavşağı Anıt önünde son bulacak.

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