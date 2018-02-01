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(Görüntülü Haber) Aladağlar'da yüzlerce ağaç rüzgar nedeniyle devrildi

BOLU Aladağlar'da yüzlerce çam ve köknar ağacı kuvvetli rüzgar nedeniyle köklerinden sökülerek devrildi

01 Şubat 2018 13:27

BOLU Aladağlar\'da yüzlerce çam ve köknar ağacı kuvvetli rüzgar nedeniyle köklerinden sökülerek devrildi. Olayın şiddeti havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Bolu kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağlar\'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen kar toprağın yumuşamasına neden oldu. Ocak ayı ortalarında bölgede birkaç gün süren kuvvetli rüzgarlar oluştu. Yumuşayan toprak ve rüzgarın etkisiyle 30 bin metreküp civarında yüzlerce çam ve köknar ağacı köklerinden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle ormanlık alanda bazı bölgelerde kellikler oluştu. Yaşanan olayın şiddeti havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede devrik tespit çalışması yaptı. Ekipler, devrilen ağaçları çürüyüp diğer ağaçlara zarar vermemesi için bölgeden toplayarak orman satış depolarına götürdü. Ağaçların tomruk, kağıtlık odun yapılarak değerlendirileceği öğrenilirken, ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilecek. Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, \"Aladağ İşletme Müdürlüğümüzün Alabarda ve Ardıç Orman İşletme Şeflikleri ile Seben İşletme Müdürlüğümüzün Taşlıyayla Şefliğinde oluşan ani rüzgar nedeniyle ormanlarımızda ciddi miktarda devrikler oluşmuştur. Devrik tespit çalışması yapılmakta olup, tahminen 30 bin metreküp civarında devrik oluşmuş durumdadır. Devrik ağaçların, değer kaybına uğramamaları için hızlı bir şekilde yöredeki kooperatif ve köylülere ürettirerek orman emvallerinin piyasaya arzını sağlayacağız. Devriklerin oluşturduğu boş alanlarda da en geç Sonbahar\'da yeni dikimleri gerçekleştirerek bu sahaları yeniden ağaçlandırmış olacağız. Ağaçların devrildiği alanlar traktörlerle ulaşım sağlayabileceğimiz bölgelerde. Ağaçlar, oldukları yerde 4-5-6 metre boylarında bölümlenerek traktörlerle yol kenarına getirilip, kamyonlarla orman satış depolarına taşınacak\" dedi.

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