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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Aladağ'da Doğançay HES açıldı

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde yapımı tamamlanan Doğançay Hidroelektrik Santrali ( HES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı video konferans bağlantısıyla katıldığı törenle açıldı

21 Kasım 2017 23:30

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Aladağ İlçesi\'nde yapımı tamamlanan Doğançay Hidroelektrik Santrali ( HES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın canlı video konferans bağlantısıyla katıldığı törenle açıldı. Aladağ\'ın Gökçeköy Mahallesi\'nde Enerjisa tarafından yapılan Doğançay HES\'in tören alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nca düzenlenen 2017 Yılı Elektrik Yatırımları açılışı kapsamında video konferans aracılığıyla bağlandı. Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Doğançay HES\'in 62 megavat gücünde bir proje olduğunu belirterek, \"HES, 70 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte. Şu an 17 vatandaşımız çalışıyor. Yatırım aşamasında 280 vatandaşımızın istihdamı sağlanmış. Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun\"dedi. Demirtaş, konuşmasının ardından diğer ilgililerle santralin hizmete alınmasını temsilen kurdele kesti.

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