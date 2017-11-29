(Görüntülü Haber) Aladağ yurt faciasında 1 yıl acılarla geride kaldı (2)

\'ÇOCUĞUMU GÖRESİM GELDİ, DOYAMADIM\' Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Aladağ Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Aladağ Müftüsü Yasin Kadıoğlu, 29 Kasım 2016 tarihinde, Süleymancılar Cemaati\'ne ait kız yurdu yangını faciasında çocuklarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Faciada yaşamını yitiren Bahtınur Baş\'ın annesi Cemile Baş, \"Bir sene oldu. Çocuğumu göresim geldi. Doyamadım\" dedi. Yurt yangınında, tam 1 yıl önce çocuklarını kaybeden aileleri ziyaret eden Başkan Akgedik, \"Bu büyük acıdan ders çıkaracağız, unutmayacağız. Ailelere baş sağlığı diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. İmkansızlıklar içinde çocuklar okumak istiyor. İnşallah, en kısa sürede bu sorunlar, çözülür. Merkezdeki yurt çalışması da sürüyor, en kısa zamanda bitecek\" diye konuştu. Aladağ İlçe Müftüsü Kadıoğlu da ziyaretler sırasında yaşamını yitiren çocuklar için dua okudu. Faciada ölen Bahtınur Baş\'ın acılı annesi Cemile Baş, \"Bir sene oldu. Çocuğumu göresim geldi. Doyamadım. Ben, sadece adalet istiyorum. Adalet, yerini bulsun\" dedi. Yangında hayatını kaybeden Sevim Köylü\'nün annesi Hayriye Köylü ise \"Ne söyleyelim? Ağlayıp, duruyoruz işte. Allah\'ım, bu acıyı kimseye yaşatmasın\" diyerek, gözyaşı döktü. Dede Mustafa Köylü de torununun fotoğrafına sarılıp, uzun süre ağladı. Aileler, daha sonra çocuklarının mezarlarının başına giderek, dualar okudu ve gözyaşı döktü. Öte yandan Köprücük Mahallesi\'ndeki 5 mezarın etrafının telle çevrildiği, mezar taşlarının da henüz yapılmadığı görüldü.