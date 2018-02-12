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(Görüntülü Haber) Akyazı'da yayla evi alev alev yandı

Alaattin ONUR AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yayla evi alev alev yandı

12 Şubat 2018 18:54

Alaattin ONUR AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde yayla evi alev alev yandı. Kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. Akyazı Acelle Yaylası\'nda, Yahya Y.\'ye ait ev Cumartesi gecesinde bilinmeyen bir nedenle yandı. Yaylada kalan vatandaşların ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptığı yangın büyüyünce olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi. Kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. Yayla evinin yanış anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yayla evinin alev topu halinde yanışı görülüyor.

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