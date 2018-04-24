(Görüntülü Haber) 'Akvaryum Adam' sudan rekorla çıktı! (3)

Norveçli Nils-Roar Selnes\'in rekorunu 2\'ye katladı Isıtmasız elbise ile 30 saat 20 dakika soğuk suda yaşadı Cem Karabay: \"En az 10 saat daha kalabilirdim\" Olgucan KALKAN / Gökçeada (ÇANAKKALE),(DHA) Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olan \'Akvaryum Adam\' Cem Karabay, \'En uzun süre soğuk denizde yaşama\' rekorunu kırdı. Çanakkale\'nin Gökçeada ilçesinde, dünyada \"Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan\" unvanını elde eden Cem Karabay, Troya\'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne girişinin 20\'nci yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes\'e ait olan 15 saat 10 dakikalık \"En uzun süre soğuk denizde yaşama\" rekorunu tam iki kat geliştirdi. NORVEÇLİ SPORCUNUN REKORUNU 2\'YE KATLADI 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda saat 12.00\'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan Salı günü 03.11\'de rekorun yeni sahibi olmuştu. Suyun altında kendisini oldukça rahat hisseden Karabay, rekoru önce 23 saat 4 dakikaya çekerken daha sonrasında 30 saat 20 dakikaya çıkarma kararı aldı. Bugün 18.20 itibarıyla sudan çıkan \'Akvaryum Adam\' böylelikle Norveçli sporcunun 15 saat 10 dakikalık rekorunu 2\'ye katlamış oldu. ISITMASIZ ELBİSE İLE 30 SAAT 20 DAKİKA \'En uzun süre soğuk denizde yaşama\' rekorunun önceki sahibi 15 saat 10 dakika ile Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes\'di. Ancak Norveçli sporcunun 22 Ekim 2016 yılında kırdığı rekor sırasında soğuk suya girdiğinde vücudunda özel bir ısıtma sistemi olduğu ifade edildi. Cem Karabay ise bu rekoru 2 katına çıkartırken vücudunda herhangi bir ısıtma sistemi bulunmaması rekorun diğer bir dikkat çeken kısmıydı. CEM KARABAY: \"EN AZ 10 SAAT DAHA KALABİLİRDİM\" Söylediği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Cem Karabay, \"Aslında söylenecek çok şey var. Ancak şunu söyleyeyim; en azından söylediğimizi yerine getirdik. Bunu yapacağımızı söylemiştik. Bizim için söz şereftir, şeref namus. Biz sözümüzden dönmeyiz. Aşağıda 30 saat geçirdik. Ben kendim adıma ilk 10 saatimi çıraklık olarak düşündüm. Hep öğrendim aşağıda. İkinci 10 saatte kalfalığı yaşadım. Çünkü öğrendiklerim üzerine kendimi geliştirdim. Son 10 saatte de görüldüğü gibi aşağıda oldukça ustaydık. En az 10 saat daha kalabilir gibiydim. Şu an tam 30 saat 20 dakika ile Norveçli rakibimizi tam tamına iki katıyla geçmiş olduk. Bu ülkemize yakışır oldu\" ifadelerini kullandı. Guinness Dünya Rekorları\'nın Türkiye\'deki tek tescilli hakemi Şeyda Subaşı Gemici, Karabay\'ın sudan çıkmasının ardından kendisine rekorla ilgili sertifikasını verdi.