(Görüntülü Haber) Akü hırsızları polisten kaçamadı

Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA) KÜTAHYA\'da park halindeki kamyon ve tırlardan akü çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliden 3\'ü tutuklandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kamyon ve tırlardan akü çalınması olayları ile ilgili özel ekip oluşturdu. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerdeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, Zafertepe Mahallesi\'nde bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinde park halindeki tırdan çaldıkları 2 aküyü kiraladıkları bir otomobilin bagajına koyan şüphelilerin İbrahim Ç. ile Fatih D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli polisler tarafından yakalandı. 2 KİŞİ DE SUÇÜSTÜ YAKALANDI Bahçelievler Mahallesi\'nde park halindeki kamyondan akü çalıp 27 AL 750 plakalı hafif ticari araca yükleyen Cem A. ve Serkan D., devriye gezen polisleri görünce kaçmaya başladı. Cem A.\'nın kullandığı hafif ticari araç önünü kesen sivil plakalı bir polis aracına çarparak durdu. Polisler, araçtan inip kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce çalıp sattıkları 12 adet akü bir hurdacı dükkanında ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ç., Cem A. ve Serkan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Fatih D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.