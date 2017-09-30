(Görüntülü Haber) (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) KEMAL KILIÇDAROĞLU: ATATÜRK İSLAM DÜNYASINA REHBER OLMAYA DEVAM EDECEK

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halkalı\'da düzenlenen Aşura Matem törenlerine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu,\" Müslümanların etnik kimlik ve inanç farklılıkları gerekçesiyle birbirlerine uyguladıkları zulme ve zulümden faydalanan kimi çevrelere karşı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal\'in kurucusu olduğu Cumhuriyetin, demokratik laik ve sosyal hukuk devleti kimliğinin, tüm İslam dünyasının rehberi olmaya devam edeceğine inanıyorum\"dedi. ADALET SAVAŞINI VERİRKEN HZ.HÜSEYİN GİBİ OLMALIYIZ \" \'Ali\'den başka yiğit, Zülfikar\'dan keskin kılıç yoktur\' derken; aslında kastedilenin bir savaş aracı olarak kılıcın keskinliği olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu; \" Kastedilen Hz Ali ve evlatlarının adaletidir. Hz.Ali ve evlatlarının tüm kararlarının hakkaniyetten ve adaletten yana olmasıdır.Yani İslam\'dan ve onun sevgili Peygamberi Hz. Muhammed\'in ilminden yana olmasıdır. Elde tutulan Zülfikar, doğruluk dürüstlük, yüksek ahlak ve adalet demektir. Zülfikar\'da biz vardır, yiğitlik vardır. Kardeşlik vardır ve mutlak bir adalet vardır. Dolayısıyla bizler de adaletin savaşını verirken, şehit düşen Hz Hüseyin gibi olmalıyız. Eğer biz adilsek, adalet mücadelemizin bir anlamı vardır. Adalet konusunda buluşursak mücadelemiz büyür\"diye konuştu. AKILCI BİR YOL BULMALIYIZ Günümüzde İslam dünyasının birlik ve beraberliği başaramadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Tüm amalarımızı, lakinlerimizi, fakatlarımızı geride bırakıp, İslam dünyasının şuanda sosyal, ekonomik ve kültürel geri kalmışlığına karşı ortak çözümler üretmeliyiz. Barış, adalet ve kardeşlik dini olan İslam\'ın hüküm sürdüğü Coğrafya\'daki kanın, gözyaşının, eşitsizliğin karşısında çaresizliğimizin üzerine soğukkanlıkla düşünmeli ve akılcı bir yol bulmalıyız.Beşeri ve Fenni bilimlerdeki üretimlerimizi artırmalıyız. İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz. ALLAH\'IN BİZİ DİLSİZ ŞEYTAN KILMAMASI DİLİYORUM \" İnsanlık tarihinin en acı katliamlarından biri olan Kerbela, haksızlığa karşı göstereceğimiz cesaretin, zulme karşı kuracağımız umudun adıdır\"diyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:Unutulmamalıdır ki günümüzün Yezidleri karşısında sessiz kalanları, Tiranlar karşısında susmayı tercih edenleri, zulüm sahipleriyle bir olanları tarih yazmayacaktır. Tarih haksızlığa karşı dilsiz şeytan olmayanları yazmıştır ve yazmaya da devam edecektir. Allah\'ın bizleri zulmün karşısında susturmamasını, dilsiz şeytan kılmamasını diliyorum. Müslümanların etnik kimlik ve inanç farklılıkları gerekçesiyle birbirlerine uyguladıkları zulme ve zulümden faydalanan kimi çevrelere karşı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal\'in kurucusu olduğu Cumhuriyetin, demokratik laik ve sosyal hukuk devleti kimliğinin, tüm İslam dünyasının rehberi olmaya devam edeceğine inanıyorum... CAFERİ-DER TARAFINDAN DÜZENLENDİ Caferi- Der tarafından Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Kerbela Aşura Matem günü etkinliklerine, Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan hasta olduğu gerekçesiyle katılamadı. Törene, CHP Grup Başkan vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ak Parti ve MHP Milletvekilleriyle Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş törene gönderdiği mesajda \" Arzu etmeme rağmen aranızda bulunamadığım için üzgünüm\"dedi. Kücükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de konuşmasında, \" Mezhep taassuplarına saplanıp yeni Kerbelalar oluşmasına fırsat vermemiz lazım. Müslümanlar olarak, Allah\'ın ipine sıkıca sarılmalı, onun bunun eteğine yapışmaktan vazgeçmemiz geriyor\"diye konuştu. \"KÜRT DİNDAŞLARIM İSRAİL MAŞASI OLMAK İSTEMİYOR\" Törende konuşan Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de Kuzey Irak\'taki referanduma değinerek,\" Cumhuriyet hükümetimiz ne düşünüyorsa, biz de aynısını düşünüyoruz, kan dökülmesin istiyoruz\" dedi. \" Biz Kerkük\'ü verirsek, İstanbul\'u da vereceğiz demektir\"diyen Özgündüz,\" Bunun detayını uygun platformlarda anlatırım. Ben ırkçı değilim, en az Kürt kadar Türk\'ü de seviyorum. Allah birliğimizi bozmasın diyorum. İsrail\'in maşası olmak istemiyor benim Kürt yurttaşlarım, dindaşlarım\"diye konuştu. KERBELA SAHLENDİ Törene katılıp salonu tamamen dolduranların ağırlıklı olarak siyah giyinmesi dikkat çekti. İlahilerin ve ağıtların söylendiği matem etkinliğinde Kerbela olayı tiyatro olarak sergilendi. Bu arada törenlerin yapıldığı salon içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüntü Dökümü: ----------------- - Törenden genel ve detay görüntüler - Kılıçdaroğlu\'nun konuşması - Özgündüzün konuşması - Detaylar