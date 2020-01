(Görüntülü Haber) Akşener'den Erdoğan'a: Bu millet 'hayır' diyor; inatlaşma (Ek)

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il ve merkez ilçe başkanlığının açılışı için geldiği Uşak\'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirerek, \"Bu millet o muhteremi Başbakan yaptı, sonra Cumhurbaşkanı seçti. Fakat şimdi de tek adamlıkla bu ülkeyi yönetmek istiyor. Bu millet \'hayır\' diyor kardeşim, inatlaşma\" dedi.







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il ve merkez ilçe başkanlığının açılışı için Uşak\'a geldi. Valilik karşısındaki Etibank Sokak girişinde meşaleler ve alkışlarla karşılanan Akşener, parti binası önünde kurulan platformdan, yağmur altında partilileri seslendi. Şemsiyesiz konuşmaya başlayan Akşener, İYİ Parti Denizli İl Başkanı Yasin Öztürk\'ün verdiği şalı başına taktı. Islanmaya başlayan Akşener, bir hastalık geçirdiğini ve başka bir montunun yanında olmadığını belirtip, şemsiye tutarak konuşmasına devam etti.







\'İYİ PARTİ CESURLAR HAREKETİDİR\'







Konuşmasında İYİ Parti\'nin cesur insanlar tarafından kurulduğunu belirten Akşener, \"Biz İYİ Parti\'yi canımız sıkıldı diye kurmadık. Yaptığımız işlerde bize hukuksuzluklar yaptılar. Aday olduk, demokrasi işlemedi. Zaman geçirelim, eğlenelim diye siyasi parti kurmadık. İYİ Parti tamamen milletin talebi ve desteğiyle bir araya gelen cesur insanların iradesiyle kurulmuş bir partidir. İYİ Parti cesurlar hareketidir. Buraya hangi şartlar altında geldiğinizi biliyorum. Bu benim için çok kıymetledir. 2001 yılını hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisini kurmuş, kendisine \'Muhtar bile olamaz\' deniliyordu. Benim gibi sallanan platformlarda konuşmadı. Bugünün parasıyla milyon liralık platformlarda çıktı, konuştu. Çok lüks, şık salonlarda konuştu. O salonları ona verdirmeyen irade olmadı. Ne devrin iktidarı ne de dönemin güçlüleri engel olmadı. Şiir okudu, hapse girdi. Burayı dolduran insanların çoğu şiirden bir siyasetçi hapsolamaz diye yanında olur. Ben de onlardan birisiyim. Gel gör ki bu millet o muhteremi Başbakan yaptı, sonra Cumhurbaşkanı seçti. Fakat kardeşim doymadı, şimdi de tek adamlıkla bu ülkeyi yönetmek istiyor. Bu millet \'hayır\' diyor kardeşim, inatlaşma\" dedi.







\'BİZİ YÖNETENLERİ TİTRETEREK YOLA ÇIKTIK\'







Akşener, partinin zorluklar içinde kurulduğunu ifade ederek, \"Batıda CHP ile AK Parti arasında, doğuda PKK ile AK Parti arasına sıkışmış seçmenin talebiyle ve pek çok zorlukla, tehditle, paramızla bina bulamadığımız şekilde İYİ Parti kuruldu, yoluna devam ediyor. Bilmiyorlar ki ne kadar baskı yaparlarsa, o kadar tam irademiz gelişiyor. Ne kadar zülüm ederlerse, inancımız pekişiyor. Onun için Türkiye\'de siyasetin normalleşmesi, demokrasinin tam uygulanması için, gençlerin iş bulması için İYİ Parti büyük iradeyle, bizi yöneten muhteremleri titreterek yola çıktı. Allah\'ın izniyle iktidar olacak\" diye konuştu.







\'ÇİFTÇİNİN MAZOTU 1.5 LİRAYA DÜŞECEK\'







Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yurt dışı gezilerine de değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları kaydetti:







\"Eskiden Özal ve Demirel gezerdi, duyardık. Uçaklarda iş adamları ve gazeteciler olurdu. Gider, dönerlerdi. Biz de duyardık. Derlerdi ki \'Şu kadar makine satıldı, şu kadar ürün satıldı; Türkiye\'ye şu kadar döviz getirdi\'. Şimdi bizimki geziyor; Tunus\'a gidiyor, oradan zeytinyağı ithal edecek. Sudan\'a gidiyor, oradan kilosu 4 dolardan et ithal edecek. Bu arada 18 ada gitti. Dışişleri Bakanı\'nın iddiasıyla, Yunanlılar işgal etti. Kendisi söylüyor, vatan toprakları işgal altında ama Sudan\'dan ada aldılar. Adayı restore edecekler. Kardeşim senin adaların gitmiş, elalemin adasında ne iş yapacaksın sen! Fransa\'ya gitti, füze aldı, uçak aldı. 5 bin 700 ton et ithalatı yaptı. Macron kendisine teşekkür etti. Dedi ki \'Çok teşekkür ederim. Fransa\'daki hayvan yetiştiricilerini mutlu ettin, sağ olasın.\' Yahu, daha sen yeni Rusya\'dan S-400 füzesi aldın. Şimdi Fransa\'dan alıyorsun, uçak alıyorsun. ABD\'ye, \'eyy Amerika\' yaptın. Gittin, 11 milyar dolarlık oradan uçak aldın. Sanki uçağımız yok. Böyle bir Türkiye\'de böyle bir rezaletle karşı karşıyayız. ABD\'den mısır, Kanada\'dan nohut-mercimek, Çin\'den soğan- sarımsak, Tunus\'tan zeytinyağı ve çeşitli ülkelerden et ithalatının yapıldığı Türkiye\'de, Tarım Bakanı çıkmış diyor ki \'Kendine yetecek derecede tarım ürünü üretemeyen ülkeler bağımsızlığını kaybeder\'. Ha şunu bileydin. Sen ne iş yapıyorsun? Bostan korkuluğu musun? İYİ Parti 5 liraya mazot kullanan çiftçinin mazotunu, Amerikan çiftçisinde olduğu gibi 1.5 liraya düşürecek, girdilerde gerekeni yapacak. Ürettiğimiz ürün de dünyayla mücadele edebilir hale gelecek.\"







\'ANA SEVGİSİNİ TÜRKİYE\'DE HÂKİM KILACAĞIZ\'







Seçimlerin 15 Temmuz 2018\'te yapılacağı iddiasını yineleyen Akşener, \"Bana göre 15 Temmuz 2018\'de yapılacak olan bu seçimde bir karar vereceksiniz. Tek adamlık seçimliğine yol mu vereceksiniz? İYİ Parti olarak diyoruz ki, aldatmayacağız, aldatılmayacağız. Vaatlerimizi soruyorlar. Tam ve kamil bir demokrasiyi, korkmadan milletimizin hakkıdır diye uygulayacağız. Türkiye\'nin dış politikasını tekrar itibarlı bir hale getireceğiz. Hangi gün hangimize tokat atacak diye endişe ettiğimiz baba yerine, sert, sinirli, asabi bir baba yerine, seven, saygı duyan, evlatların arasında ayrım yapmayan bir ana sevgisini Türkiye\'de hakim kılacağız\" diye konuştu.







\'BAŞARACAĞIZ\'A UYUZ OLDULAR\'







Akşener, her konuşmasında söylediği \'başaracağız\' söyleminin rahatsızlık yarattığını belirterek, \"Her konuşmamda \'başaracağız, başaracağız\' diyordum, şimdi buna da uyuz oldular. Şimdi bütün şehirlerde şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı fotoğrafında \'Baş eğdirmeyeceğiz, diz çöktürmeyeceğiz, başaramayacaksınız\' yazıyor. Yahu dünya liderisin sen, sana kim baş eğdirmek istiyor söyle bize, İYİ Partililer halleder. Türkiye iyi olacak. Gençlerimiz iyi olacak. Özellikle kadınlarımız iyi olacak. Başı açık, başı kapalı diye hiçbir kadının ayrılmadığı bir Türkiye\'yi inşa edeceğiz. Bizim sapıklarımız, onların sapıkları diye tecavüze uğramadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Çocuklara el uzatanların elini kırmazsam, Allah beni kahretsin. İyi; adalet demektir, iyi; ahlak demektir, iyi; cesaret demektir. Allah\'ın izniyle başaracağız\" dedi.







Konuşmasının ardından platformdan inerek parti binasına girmek isteyen Akşener, partililerin sevgi gösterileri ve yoğun ilgisi karşısında güçlükle ilerledi. Akşener, İYİ Parti Uşak İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti. Açılışa Genel Başkan yardımcıları Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Durmuş Yılmaz da katıldı.







İYİ Parti Lideri Meral Akşener, açılışın ardından kent esnafını ziyaret etti. İl merkezinden ayrılan Akşener ve beraberindekiler, ilçe başkanlığının açılışı yapmak için Banaz\'a hareket etti.