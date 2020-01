(Görüntülü Haber) Akşener: Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmayacaksın

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin tarım politikalarını eleştirirken, \"Bizim programımızda tarım, hayvancılık ve teknoloji çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü Türkiye\'nin ürettiği ürünler bunlar, bize ait. Her türlü desteğin verilmesi lazım. Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmazsan esasında bu işler böyle olmaz. Kayırmayacaksın\" dedi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, parti çalışmaları kapsamında bugünkü Edirne ziyaretine Havsa İlçesi\'nde kurulan canlı hayvan pazarına gitti. Karayoluyla geldiği ilçede, kurucu üyelerden Tolga Akalın, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı\'na atanan avukat Mete Türkay, Havsa Belediye Başkanı CHP\'li Oğuz Tekin ve partililer tarafından karşılanan Akşener, pazarı gezdi. Üreticilerle sohbet eden Akşener, her şeyi halka sorarak yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: \"Çiftçilere ve hayvancılık yapanlara belli teşvikler veriliyor ama o para zam gören saman, yem, elektrik ve mazota gidiyor. Girdileri aşağı çekecek bir model öneriyoruz. Aynı zamanda yerli hayvanın, tohumun geliştirilmesi için de tarım liseleri öneriyoruz. Hayvancılık konusunda; benim ailem hayvancılık yapar, aile boyu çalışılır. Ağır bir iştir besicilik yapmak. Dolayısıyla girdilerin zamlarına bir teşvik yapılır, onları indirdiğiniz zaman besici daha ucuza mal eder, ona göre de karşılığını alır, tüketici de daha ucuza et yer. Şimdi sadece etin üzerinden konuşuyoruz ama süt de var. Sütte de benzer durum var. Et, süt çok önemli, yenilmesi gereken şeyler.\" \"YANDIŞI, CANDAŞI VE KANDAŞI KAYIRMAYACAKSIN\" Meral Akşener, parti programlarında tarım, hayvancılık ve teknolojinin çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, sözlerini söyle sürdürdü: \"Ucuz et yedirmek üzere ithalat yapılıyor yani Sırbistan\'dan oradan- buradan geliyor. İşin siyasi kısmı var ama hadi oraya girmeyelim. Teknik olarak söylediğim şey; benim çocukluğumda kendi kendine yeten 5 ülkeden biriydik, sizlerin ilkokulda olduğu zaman 7 ülkeden biriydik. Şimdi Trakya\'nın esası hayvancılık ve tarımdır. Trakya\'da fabrikan yok, fabrika yapmamışsın, hayvancılık ve tarımı bitirdiğinde bu insanlar ne yapsın? Besicinin korunması, girdilerdeki indirimi sağlamaktır, devlet oradaki elini koymalıdır. Hayvan besiciliği için teşvikler ama o yetmez. Onun yerine yem, saman, mazotunu indirmezseniz o olmaz. Bizim programımızda tarım, hayvancılık ve teknoloji çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü Türkiye\'nin ürettiği ürünler bunlar, bize ait, her türlü desteğin verilmesi lazım. Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmazsan esasında bu işler böyle olmaz. Kayırmayacaksın.\" \"TARIM BAKANINI SEÇERKEN SİZE SORACAĞIM\" Çevredekilerin, tarım ve hayvancılık yapmış kişilerin bakan olması gerektiğini söylemesi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle konuştu: \"Söz veriyorum; Tarım bakanını size soracağım. Bundan sonra her hafta sonu başka bir şehirde önerilerimizi anlatacağız, sıkıntıları dinleyeceğiz. Sizden aldıklarımızı programa ekleyeceğiz. Mesela \'Tarım bakanını bize sorun\' dedi. \'Hayvancılık yapmış olsun, ekmeyi, biçmeyi biliyor olsun\' dedi. Ben de söz verdim. Ona göre bir sistem kuracağız. 16 senelik iktidar 11 yıl evvel kurulmuş devletten ithalat yapıyor.\" Beraberindekilerle canlı hayvan pazarını gezerek besicilerle sohbet eden Akşener, yoğun ilgi gördü. Pazar ziyaretlerini tamamlayan Akşener ve beraberindekiler, ardından kent merkezindeki bir restorana geçerek kadınlarla bir araya geldi.