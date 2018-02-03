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Politika

(Görüntülü Haber) Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi İzmit'te esnafı ziyaret etti

03 Şubat 2018 19:13

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi İzmit\'te esnafı ziyaret etti. Akşener esnafla birlikte simit ve kaşar peyniri yiyerek, çay içti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TEM Otoyolu İzmit gişelerinde partililer tarafından karşılandı. İzmit kent merkezinde \"Cumhurbaşkanı Akşener\", \"Türkiye\'nin gururu Akşener\" sloganlarıyla karşılanan Meral Akşener, Kapanönü Sokak\'ta esnafı ziyaret etti. Akşener esnafla birlikte simit ve kaşar peyniri yiyerek, çay içti. Akşener, ardından burada bulunan boyacıya ayakkabısına fırça attırdı. Boyacı Mustafa Gürtay\'a Akşene\'in yanındaki partililer 150 lira verdi. Akşener ardından partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

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