(Görüntülü Haber) Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (3)

ASKERLERLE SELAMLAŞTI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay\'ın Hassa ilçesinde bulunan Müşterek Görev Merkezi\'nde Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu. Akşener, merkezin önünde aracından inip selam verdiği ve sohbet ettiği askerlere sarıldı. Askerlere isteklerinin olup olmadığını soran Akşener, \"Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yardımcınız olsun, ayağınıza taş değmesin. Hepinizle gurur duyuyoruz. Moral desteği vermek için gelmiştik, dert olmaya değil. Ben 5 vakit sizlere dua ediyorum\" dedi. Ardından partililerle yol üstünde bulunan bir lokantanın otopark kısmında buluşan Akşener, \"Hataya il hizmet binamızı açmaya geldik. Reyhanlı\'da bulunan şehit ailelerini ziyaret ettik. Sonra da Afrin\'e gitmek için konuşlanmış askerlerimize moral ziyaretinde bulunduk\" diye konuştu. Akşener, gazetecilerin, \'Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın üzerinde askeri kamuflaj olan bir kız çocuğuna İnşallah şehit olursan cebindeki bayrağı da üstüne örtecekler demesini nasıl değerlendiriyorsunuz\' sorusuna ise \"Şimdi ben buna ne diyeyim. Söyleyecek bir sözüm yok\" şeklinde cevap verdi.