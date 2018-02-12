(Görüntülü Haber) Akşener: Hiç kimsenin İYİ Parti'yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecek

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE’de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı, Genel Başkanları Meral Akşener\'in, geçen yıl \'Milli İradeye Saygı\' toplantısını yaptığı otelde karşılaştığı engellemelerin yıl dönümünde bir yemek düzenledi. İnternet üzerinden görüntülü olarak salondakilere seslenen Akşener, “Önce denildi ki, ‘İYİ Parti’yi kurdurtmazlar.’ İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, ‘Seçime sokmazlar.’ Hiç kimsenin İYİ Parti’yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir\" diye konuştu. Geçen yıl Anayasa Referandumunda ‘Hayır’ oyu için çalışmalar yapan ve Çanakkale’de ‘Milli İradeye Saygı’ toplantısına konuşmacı olarak katılan Meral Akşener\'in etkinliği, otel yönetiminin aldığı son dakika kararı ile iptal edildi. Bunun üzerine Meral Akşener’i bekleyenler duruma tepki gösterdi. Etkinliğin yapılacağı salonun elektrikleri kesildi. Tüm engellemelere rağmen pes etmeyen Meral Akşener, cep telefonu ışıkları, spot lambaları altında megafonla konuşmasına başladı. Akşener’in konuşmasının sonlarına doğru salonun elektriği geldi. Ancak, ortaya çıkan bu görüntüler hafızalara kazındı. İYİ Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkanları Meral Akşener’in geçen yıl yaşadığı bu olaya dikkat çekmek için dün akşam yıldönümünde bir restoranda \'İYİ\'ler Buluşuyor\' adı altında yemek düzenledi. Afrin şehitleri nedeniyle müzikli eğlencenin yapılmadığı yemeğe, İYİ Parti Kurucu Üyesi Rıdvan Uz, İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özeli, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Gece, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir yıl önce Çanakkale’de yaşadığı engellemelerin haber görüntüsünün partililere izletilmesi ile başladı. Elifsu Gündüz isimli küçük bir kız çocuğu, duygulu ve heyecanlı bir şekilde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Salondaki partililer kendisini uzun süre alkışladı. Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan, “Çok büyük değerlerimizi kaybettirdiler. En başta demokrasi deniliyor ama en büyük demokrasi ayıbını geçen sene bugün yaptılar. Genel Başkanımız buraya geldiğinde ondan ne kadar korktuklarını ortaya koydular ve ışıkları kapattılar. Onu konuşturmamak istediler. Ama ne oldu. Sizlerin sayesinde o karanlıklar bugün tekrar aydınlığa dönüşüyor” diye konuştu. İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen ise, “Bundan tam bir yıl önce Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi, Çanakkale ziyaretinde büyük bir demokrasi ayıbı yaşadı. Büyük bir kısmınız buna şahit oldunuz. Malum bir otelde yapılacak olan toplantı salonunun, maalesef yaratılan bu korku imparatorluğunun bir yansıması olarak, \'nasıl yaparız da konuşturmayız\' diye ışıkları kapatıldı. Kapıları kilitlendi. Ama hiçbir işe yaramadı. Hatta ters tepti. Türk insanı, o cesur yürekli kadının sesini tüm Türkiye’den duydu. Hep diyoruz ya karartılan otel salonlarına inat, güneş gibi doğdu İYİ Parti” dedi. Konuşmaların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cep telefonuyla internet üzerinden partililere görüntülü olarak seslendi. Görüntüsü, salondaki bir perdeye yansıtılan Akşener, şunları söyledi: “Evet geçen sene bu zaman Çanakkale’deydik. Referandumda \'Hayır\' kampanyası için parasını ödediğimiz bir otelin salonunda program yapmak üzere geldik. Otel yönetimi ki, onlara bir sözüm yok. Gelen bir telefonla, bizim parasını ödediğimiz o salonu iptal ettiler. Ama karanlıkta da olsa, megafonla da olsa sizlerin sayesinde, sizlerin gayreti ve iradesiyle ben orada konuştum. O zaman demiştim. Ne yaparsanız yapın, engel olamayacaksınız. Aradan zaman geçti. İYİ Parti kuruldu. Milletimiz istedi. Milletimiz dedi ki, ‘Siz bekçi olun.\" Bizde bekçiliğini yapıyoruz. Önce denildi ki; \'İYİ Parti’yi kurdurtmazlar.\' İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, ‘Seçime sokmazlar.’ Buradan sizlerle paylaşmak isterim ki, hiç kimsenin İYİ Parti’yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir. Bu mücadelemiz ülkemiz, milletimiz için sürecek. Türkiye’nin huzura, devlet millet ayrışmasının önüne geçmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin hukuka, adalete ihtiyacı var. İktidarı alacağımıza inancımız tamdır.” İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüntülü konuşması, partililerin coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi. Ardından, çekiliş yapılarak katılımcılara hediyeler dağıtıldı.