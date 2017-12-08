(Görüntülü Haber) Akşener, Diyarbakır'da 3 dilli pankartlar ile karşılandı (4)

\'KUDÜS, BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN BİRİNCİ ÖNCELİĞİDİR\' Cizre\'den sonra Şırnak merkeze gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer tarafından karşılandı. Kent merkezindeki Sanat Sokağı\'nda esnafı ziyaret eden Akşener için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Esnaf ziyaterinde bir açıklama yapan Akşener, il ve ilçelere yaptığı ziyaretleri vatandaşın yaşadığı sorunları dinleyip, çözüm üretmek için yaptığını söyledi. Akşener, \"Şırnak ve Cizre\'de esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Buraya gelme amacımız, vatandaşı dinlemektir. Talep ve sıkıntılarını aldık. Bu sadece Şırnak\'a özgü bir durum değil. Bitlis, Artvin, Edirne ve Mardin\'de de aynısını yaptım. Bundan sonra 81 ili gezeceğim. Buralardan aldığım donelerle arkadaşlarla beraber çözümler üreteceğim. Bugün 5\'inci ili gezdik. Gezdiğimiz kadarıyla ortaya çıkan sonuçlardan biri de genç işsizlik. Özellikle lise ve üniversite mezunlarının işsiz olduğunu gördük. Bu gezdiğimiz 5 ilde de bu sıkıntı var. Bu sorunu birinci çözülmesi gereken problem olarak çözmemiz lazım. Bir de her ilin kendine özgü sorunları da var ama herkesin ortak bir sorunu da ekonomik olarak canlılık yok\" diye konuştu. Bir gazetecinin ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesiyle ilgili sorusuna yanıt veren Akşener, Kudüs meselesinde işin asıl müsebibinin ABD Başkanı Trump olduğunu söyledi. Kudüs\'ün bütün Müslümanların önceliği olduğuna vurgu yapan Akşener, \"Kudüs, bütün Müslümanların birinci önceliğidir. Bu yapılanı büyük bir densizlik olarak görüyorum. İslam alemi adına çok üzgünüm. Halklarında bir sorun yok ama tepedeki insanlar gerçek anlamda bir tepkiyi devleti yönetenlerden görmüyoruz. Mısır\'dan Suudi Arabistan\'dan ve diğer İslam ülkeleri ne yazık ki sessiz kalıyorlar. Bu ülkeler ABD\'ye tepki koymaya çekiniyorlar. Genellikle İsral\'e tepki gösterilip bağırılıyor, evet bağırabilirsiniz ama asıl işin müsebbibi Trump ve Amerika\'dır. Daha çok bu işte taş sektirildiğini düşünüyorum. Bütün İslam alemi bu konuda hassas net ve kararlı olmalıdır. İnşallah bu bir sonuç verir halkta bir sıkıntı yok ama yöneticilerde inşallah bu kararlığı görürüz\"dedi. Yapılan ziyaretler sonrası Akşener ve beraberindekiler Şırnak\'tan ayrıldı.