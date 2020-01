(Görüntülü Haber) Akşener: Böyle bir Türkiye sürdürülemez

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonominin kötü gittiğini, gençlerin iş bulamadığı Türkiye\'nin mutlaka değişmesi gerektiğini anlatırken, \"Böyle bir Türkiye sürdürülemez\" dedi. İYİ Parti\'nin baraj sorunu olmadığını ve ilk seçimde iktidarı alacaklarını ifade eden Akşener, \"Korku dağları sardı\" diye konuştu. Akşener ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 2019\'dan önce yapılacağını öne sürerken bunun için 15 Temmuz 2018 tarihini öngördüğünü söyledi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ile birlikte il teşkilatı açılışı için uçakla Sivas\'a geldi. Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener daha sonra tarihi Sivas Kongresi\'nin yapıldığı Kongre Müzesi\'ni ziyaret etti. Akşener burada, Atatürk\'ün talimatıyla Milli Mücadele döneminde kurulan İrade-i Milliye Gazetesi\'nin basıldığı matbaa önünde poz verdi. Çıkışta tarihi binanın merdivenlerinde kısa bir açıklama yapan Akşener, şöyle konuştu:



\"Sivas Kongresi\'nin icra edildiği bu binayı tekrar gezmek gibi hep beraber bir şansa eriştik. Bu günler, Sivas Kongresi\'nin yapıldığı bu binadaki o dönemi düşünüyorum da o günün Türkiye\'si ile bugünün Türkiye\'sini mukayese ettiğimiz zaman yoklukların var olduğu, uzun süren savaşların neticesinde Anadolu\'da doğan her 2 çocuğun şehit olduğu bir Türkiye\'den buralarda yapılan bu kongrelerle İstiklal Savaşı başlatılıp, o dönemde mandanın reddi ve istiklal azminin bütün yetkilerinin Türk milletinde olduğunun kararının alındığı bir önemli bina. Bize geçmişimizdeki gurur verici, hem de acı veren hadiseleri hatırlattı. Buradan çıkardığımız ders şudur: Türk büyüktür. Türk milleti inandığı yolda kesinlikle geriye dönmez, korkmadan yürür. Kendisine neye mal olacaksa olsun, o yürüyüşü sona erdirmez. Bugün Sivas\'tayız. Yiğidolar\'ın memleketindeyiz. Yiğidolar Cumhuriyet\'in temellerinin atıldığı bu binanın merdivenlerinde kardeşlerimizle beraberiz. İyi ki Sivas\'tayız. İyi ki Sivas var. İyi ki Yiğido kardeşlerim var. İyi ki Sivas Kongresi\'nde alınan o kararlar hayata geçmiş. Tersini düşünmek bile istemiyorum. Bu kongreye katılan ve ebediyete göçmüş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, herkesin ve benim kardeşim olan, yakın arkadaşım olan Muhsin Başkan\'ın da ruhuna bir Fatiha istiyorum.\"



\"ÇEKİN ELİNİZİ KADINLARDAN\"



Genel Başkan Meral Akşener, ardından parti teşkilat binasının yer aldığı eski Belediye Sokak\'a geldi. Akşener, burada hazırlanan platforma çıkarak partililere hitap etti. İYİ Parti\'nin\'Cesurlar hareketi\' olduğunu ifade eden Akşener, bütün korku ve baskılara rağmen, korkmayanların gelip yanında yöresinde durduğunu söyledi. Bu hareketin aynı zamanda bir kadın hareketi olduğunu belirten Meral Akşener, kadınların 16 yıldır eziyet çektiklerini söyleyerek, şöyle dedi:



\"İYİ Parti, 16 senedir kadınların cinsiyeti üzerinden hakarete uğraya uğraya geçirdikleri bir dönemin sonunda Müslüman Türk kadınının ayağa kalkıp \'Hadi oradan\' dediği bir harekettir. Uzun bir zamandır kadınlarımız üzerinde, onların cinsiyeti üzerinden, kendi aralarında bulunmayan bir ihtilafı \'başı açık-başı kapalı\' ihtilafını ortaya koyanların sahtekârlıklarını gördük. 28 Şubat\'ta gördük. 28 Şubat\'ta başörtülü kadınların, genç kızların üniversitede başörtülü okumaları nedeniyle incitilmeleri karşısında ses çıkaramayanları gördük. 1999 seçimleriydi. Demiştim ki kadınlar korkuyor. Başı kapalı kadın başörtüsünün çekileceğinden korkuyor. Başı açık kadın saçının çekileceğinden korkuyor. O gün demiştim ki, \'Bir kadının başörtüsüne uzanan eli vallahi kırarım, billahi kırarım. Aynı şekilde, başı açık kadının saçına uzanan eli de vallahi billahi kırarım. Bugün aynı korku tekrar yaşanıyor. Başörtülü bu kutuplaşma nedeni ile tekrar problem haline gelebileceğinden korkuyor. Başı açık kadın otobüste, kalabalıklarda, saçına el sürüleceğinden korkuyor. Bu ülkenin kadını başı açığı, kapalısıyla beraber bu ülkenin asli unsurudur. Bizim gibi kadınlar Mehmetçiği doğuruyor, emniyet mensuplarının anaları. Dünün güçlülerine söylediğim gibi bugünün güçlülerine söylüyorum: Çekin ellerinizi kadınlarımızdan, onlara dokunmayın, onlar arasında ihtilaf yaratmayın. İYİ Parti iktidarında bu kardeşlik duygusunun görünüyor olacağının sözünü veriyorum. Bugüne kadar yalan söylediler, aldattılar. Size söz veriyorum: Kadının yerlerde sürünmesi değil, başımızın üzerinde taşınması sürecini başlatacaktır İYİ Parti.\"



Sivas\'taki fabrikaların kapatıldığını, başka şehirlere taşındığını ifade eden Akşener, ülkenin şu anda saman ve hayvan yemi ithal eden bir dönemden geçtiğini söyledi. Sivas gibi kentlerde her 4 üniversite mezunu gençten 2\'sinin işsiz olduğunu belirten Akşener söyle devam etti:



\"Bu çocuklar nasıl evlenecek? Nasıl bir hayat kuracak kendine? Evlenmeyi düşünebilecekler mi? Bir yüzükle siyasete başlayanların çocuklarının gemicik filosu varken sizin çocuklarınız 4 yıllık fakülteden mezun işsizler. Bu çocuklara iş vereceğiz dediğimiz zaman bize soruyorlar \'Kaynağını nereden bulacaksın?\' Çaldıklarınızı geri alacağım ve onlara iş kuracağım.\"



\"BÖYLE BİR TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEMEZ\"



Kalabalık arasındaki bir gence cebinde kaç lira olduğunu soran ve para olmadığı cevabını alan Akşener, şöyle konuştu:



\"20 yaşındaki gencin cebinde parası yok. Ama bir baltaya sap olamamış bir bakan çocuğunun evinde trilyonlar çıkıyor, 5 tane para sayma makinesi. Her şeyi anladım da bu para sayma makinesini anlayamadım. Sizin elleriniz nasırlı. Bakan çocuğu elleri pamuk. O paraları saysa eli şişer. O para sayma makineleri bu yüzden gerekiyor. Reza diye bir dolandırıcı. Dün Reza Bey kardeşimizdi. Bugün hain Reza. Reza Bey kardeşimiz açıklıyor savcıya; \'Bakana ne kadar verdin?\' Adam diyor ki \'45 ya da 50 milyon dolar\'. Hatırlayamadığı para 5 milyon euro. Ben hacim olarak o parayı hayal bile edemiyorum. 45 ya da 50 milyon euro. Böyle bir Türkiye sürdürülemez. Böyle soyulan bir Türkiye sürdürülemez.\"



\"BU TÜRKİYE\'NİN DEĞİŞMESİ LAZIM\"



Gençlerin umutlarının ortadan kalktığı, yanlış tercihlerle ekonominin sadece inşaata bağlandığı, üretimin, imalat sanayinin hiçbirine el sürülmediği, yanlış ekonomik politikalar ile dışa ve sıcak paraya bağımlı ve gençlerin iş bulamadığı bir ülke yaratıldığına dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şunları söyledi:



\"Bu Türkiye\'nin değişmesi lazım. Mutlaka üretim ekonomisine geçmesi lazım. Mutlaka sanayileşmesi lazım. Çocuklarına iş, aş sağlaması lazım. Bu ülke büyük bir ülke, bu millet büyük bir millet. Bu millet dün müstevlilere kafa tutmuş, Sivas\'tan yola çıkmış istiklal mücadelesini kazanmış. Bu millet \'Ya Allah Bismillah\' desin, yola çıksın, önünde kimse duramaz. Ama, kayırmacılığın olmadığı, benim-senin denilmediği sürece. FETÖ mücadelesi yapıyorlar. Benim FETÖ\'cüm senin FETÖ\'cün denilmediği, suç varsa adil şekilde yargılandığı, suçu olanın bedelini ödediğini, Ak Parti il başkanlıklarından kağıt getirmeden taşeron yanında bile işe giremeyen Türkiye\'den, liyakat usulü ve gençlerimizin ferah bir şekilde müracaat ettikleri, kabiliyetleri varsa iş bulduğu, il başkanlıklarından kağıt getirmeden iş bulduğu bir Türkiye oluşturmak boynumuzun borcudur.\"



\"KORKU DAĞLARI SARDI\"



İddialı bir şekilde seçimlere gireceklerini ifade eden Akşener sözlerini şöyle tamamladı:



\"Türkiye\'nin her gerçek problemine çare olacak program ve projeleriyle, İYİ Parti büyük bir sinerji yarattı ve maalesef korku dağları sardı, duman gibi sardı. Bir baktım, ittifaklar, bir baktım, bir baktım barajın indirilmesi konuşuluyor. Biz barajdan da, tek başına seçime girmekten de memnunuz. Allah\'ın izni sizlerin teveccühüyle ilk seçimde hem Cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacağız.\"



\"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2019\'A KALMAZ\"



İl teşkilatı önündeki açılış konuşmasının ardından teşkilat binasını ziyaret eden Meral Akşener, burada basın toplantısı düzenledi. Seçimlere yönelik bir soru üzerine Akşener şöyle konuştu:



\"Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019\'a kalmayacağını düşünüyorum. Erdoğan\'ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 temmuz 2018\'de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü yani bir okuma. Bakalım siyasi öngörülerim doğru çıkacak mı? Cumhurbaşkanlığı konusunda da çok iddialıyız. Görünen o ki bugüne kadar sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti. Yani buna siyasi literatürde seçilmiş rakip denir. Seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İYİ Parti. Çünkü diğer muhalefet partilerinin Sayın Erdoğan tarafından tanzim edildiği süreç var.\"