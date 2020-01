(Görüntülü Haber) Akşener, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti: Sevgi, iyilik dilini başlatacağız

Feyat ERDEMİR-Özcan ÇİRİŞ-Fettah YEŞİLYAPRAK-Halil ÜLKER/BİTLİS,(DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çalışmalarını Bitlis\'in Ahlat ilçesinde daha önceden kiraladıkları evde sürdüreceklerini söyledi. Akşener. \"Şu andan itibaren Ahlat\'ta evi olan tek siyasetçi benim. Yani buralı olmayıp Ahlat\'ta evi olan tek siyasetçiyim. Ben artık Bitlisli\'yim. Dolayısıyla artık hemşerinizim. Bunu yapma nedenim şu. Biz buradan kalkınmayı başlatacağız, kardeşliği başlatacağız. O sevgi ve iyilik dilini başlatacağız\" dedi. Uçakla Muş\'a ardından karayoluyla Bitlis\'in Tatvan ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşenere\'e Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu, Ümit Aldağ, Ayten Çıran, Ayfer Yılmaz ve eşi Tuncer Akşener eşlik etti. Akşener\'in ilk durağı Tatvan ilçesindeki Filistin Parkı oldu. Burada davul- zurna eşliğinde karşılandı. Halk oyunları gösterisi sırasında kesilmek üzere getirilen 2 keçinin kesilmesine de izin vermedi. Akşener kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aldıktan sonra park içerisindeki çay ocağına geçerek, kendisini karışılamaya gelenlerle bir süre sohbet etti. Akşener daha sonra bir sandalyenin üzerine çıkarak, toplanan yaklaşık 500 kişiye konuşma yaptı. Akşener, Türkiye\'nin iyiliklere ve güzelliklere, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle konuştu: \"Siyasetçiler, uzun bir zamandır çok sert bir dille konuşuyor. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı \'Senden- benden\' diye bir dille konuşuyor. O nedenle biz kardeşliği, kardeş hukukunu, birliği, beraberliği ve bu birlik beraberlik dilinin getireceği zenginliği buralara getireceğiz. Buralarda turist kaynaması lazım. Buralarda fabrikalar olması lazım. Buralarda gençler bir siyasi partinin AK partinin taşeron yanına bile girmek için teşkilatlarından kağıt götürmeden işe girememe durumundan kurtulması lazım. Onun için partimizi kurduk bir hafta oldu. Benim bir sözüm vardı; Bir parti kurarsam Ahlat\'ta bir ev alacağım diye. Ama adamın parası yetmedi. Alamadı. Dolayısıyla kiralık tuttuk. Şu andan itibaren Ahlat\'ta evi olan tek siyasetçi benim.Yani buralı olmyıp Ahlat\'ta evi olan tek siyasetçiyim. Ben artık Bitlisli\'yim, artık buralıyım dolayısıyla artık hemşerinmizim. Bunu yapma nedebnim şu; Buralara dikkat çekmek istiyorum. Buraklara geldim bütün baskılara, eksik, gediğe rağmen. Ahlat; Anadolu\'nun başlangıcı. Ahlat\'tan Edirne\'ye, Trabzon\'dan Şırnak\'a, Hakkari\'den Sinop\'a, Samsun\'dan Antalya\'ya , böyle gezeceğim ben. Ama her iki bayramdan birini Ahlat\'ta geçireceğim. Oğlum, kocam torunum bayram namazına gidecek. Sizle beraber olacaklar. Çıkışta da o benim hayalim olan Türkiye\'deki bayram sofrasını Ahşat\'ta, Tatvan\'da Bitlis\'te, Adilcevaz\'da, Muş\'ta, Van\'da, Kars\'ta Bingöl\'de kuracağız. O sofraya hepimiz birlikte oturacağız. Erkekler bilmez ama o sofraları anneler hzırar, babaanneler Annaanneler hazırlar. O sofraya oturanların hepsinin eli yemeğe eşit mesafede uzanır. Biri ne daha uzak birine daha yakın olmaz.\" \"YAPMAZSAM EVİMİ TAŞLARSINIZ\" Akşener, kalkınmayı bölgeden başlatacaklarını anlatırken, \"O sevgi ve iyilik dilini başlatacağız. Ve ben sizi dinleyerek proje üreteceğim. Bugün buraya bu manada değil ama sizi dinlemeye geldim. Arkadaşlarım sizin aranızda olacak sizleri dinleyecek, önerileriniz nedir bizlerden ne istiyorsunuz? Yapmazsam gelir Ahlat\'ta evimi taşlarsınız\" diyle ekledi. SİYASETÇİLERE SİTEM ETTİLER Meral Akşener\'in konuşması sonrasında Erkan Acarman isimli bir kişi yüksek sesle siyasetçilere sitem etti. AK Partili olduğunu belirten Acarman, \"Bütün siyasetçilere söylüyorum, herkes sözünde dursun. Meclis\'e giden insanlara söylüyorum. 2 kuruş para kazanmak için gurbetlere çıkıyoruz. Burada çocuklarımız aç mıdır, tok mudur bilmiyoruz. Yıllardır gurbette çalışıyoryuz. Tatvan için iş imkanı istiyoruz. Gelen arkadaşlar bizi dinlemiyorlar. Hoş geldiniz. Başım, gözüm üstüne geldiniz. Sizden rica ediyorum. Ben burada bir Ak Partil olarak söylüyorum; oraya istifamı vereceğim\" dedi. Bunun üzerine Akşener Acarman\'ı yanına çağırarak burada da mikrofonu kendisine verip, sıkıntısını anlatmasını istedi. Acarman\'dan sonra konuşmasını sürdüren Akşener şöyle konuştu: \"Referandum için Bitlis\'e geldiğimde 2 bakan Bitlis\'e gelmişti. Sizler derdinizi anlatamadınız. Şimdi ben geldim arkamdan herkes gelecek. İktidar değiliz ama olacağız inşallah. Ben geleceğim gideceğim arkamdan ağabeyler gelecek. Sizi benim gibi dinleyecekler. Bütün projelerimizi sizin sözlerinizden, dertlerinizden yola çıkarak projelerimizi oluşturacağız. Bunun adını da \'Meral Akşener, iyi parti, iyi partililer dinliyor\' koyacağız. Onun için buradayız. Aynı referandumda nasıl dinlediysem, bugün de onun için geldim. Allah inşallah hepimizin yolunu açık etsin. Allah Hepimizi utandırmasın ve dediğimi gibi öyle yumuşayacak ki, diller göreceksiniz. Böyle ısıra ısıra yapılan konuşmalar ortadan kalkacak. Rekabet iyi bir şeydir. Siyasi rekabet seçmene yarar. Canınız kime isterse ona oy verirsiniz. O önemli değil. Ama bizim varlığımız sizin görülmenizi sağlayacak. Ben buralara çok gelip gittim. Ancak 2011 referandumu benim için bir mihenk taşıdır. Ve son 2017\'de yapılan referandumda bir başka mihenk taşıdır. 2010-2017 yılları arasında bu bölgeye gelmedim. Muş\'ta ve Bitlis\'te kocaman devlet binaları yapılmış. Allah var fevkalade büyük ve güzel devlet binaları var. Onlarla ilgili bir şey diyemem. Ama fabrika yok. Nasıl iş bulacak? Fabrika olursa iş bulursun. Üreten bir ekonomiyi buraya taşıyabilirsek sen iş bulursun. Vangölü ayrı, Muş ovası ayrı, buraya gelirken koca ova ayrı, dağ ayrı. Biz burada bu birlikteliği temin ettiğimiz takdirde buralar turist kaynar. Yurt dışına gidenler bilir. İsviçre\'nin köyleri kasabaları şehirleri vallahi, billahi, tallahi buralardan iyi değil. Ama öyle bir iş yapmışlar ki turist kaynıyor. Dolayısıyla buraları kalkındırmanın yolu bir fabrika açacaksın, ikincisi de bu turizmi canlandıracaksın. Turizmi canlandırmak için güvenlik lazım. Gelen turistin can güvenliğinden emin olması lazım.” Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 8 askerle ilgili de Akşener, “Bakın bugün 8 şehidimiz var. 8 ocağa ateş düştü. Cenab-ı Hak her birinin anasına babasına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün bunların getirdiği sorun senin işsizliğin. Onun için bugün o kocaman problemleri çözmemiz mümkün değil. Ben bugün küçük küçük somut bir adımlar atıyorum. Yaptığım iş bugün sizin sesinizin duyulmasıdır. Ben bugün buraya fabrika kuramayacağım ama fabrika kurması gerekenlere burada olduğumu söylüyorum. Burada onların rakibi olduğumu söylüyorum. Ben burada yaşayacağımı söylüyorum. Ve diyorum ki hodri meydan. Hadi bakalım yüreği yeten gelsin Bitlis\'e. Gelsin Muş\'a ev alsın otursun. Ev kirası versin, elektrik su faturası ödesin. Kömür parası ödesin. Bunu yapmadan birbirimizi öğrenemeyiz. İyi parti size iyi gelecek” dedi. AHLAT’TAKİ İLK DURAĞI SELÇUKLU MEZARLIĞI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evinin bulunduğu Ahlat’a da karayoluyla geçti. Akşener’in ilk durağı da tarihi Selçuklu Meydan mezarlığı oldu. Akşener, eşarbını bağlayıp, mezar taşlarının bulunduğu alana geçerek bir süre dua etti. Akşener daha sonra ilçe merkezine geçerek, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.