T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Akseki'de tur midibüsü devrildi: 20 yaralı (2)

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde Uzakdoğulu turistleri taşıyan tur midibüsü şarampole devrildi

29 Ekim 2017 16:36

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'nde Uzakdoğulu turistleri taşıyan tur midibüsü şarampole devrildi. Kazada 18\'i turist 20 kişi yaralandı. Antalya\'dan Konya\'ya giden Uzakdoğulu turistleri taşıyan \'Sezen Tur\' firmasına ait Bayram Yetkin yönetimindeki 34 JV 4445 plakalı midibüs, bugün saat 09.30 sıralarında Akseki- Manavgat karayolundaki Geriş Mahallesi yakınlarında yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen midibüsteki Uzakdoğu ülkelerinden gelen 18 turist ile şoför Bayram Yetkin ve rehber yaralandı. Kaza ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar Manavgat ve Akseki\'deki hastanelere yönlendirildi. Yaralılardan 4\'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdemAntalya DHAANTALYA AksekiUzakdoğuluKazadaAntalya KonyaTurBayram YetkinJVAkseki ManavgatGeriş MahallesiUzakdoğuKazaGelenManavgatAksekiYaralılardan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24