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(Görüntülü Haber) Akşarlılara müjde: O PTT'de mesai 5 güne çıktı

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı, eskiden köy olan Akşar Mahallesi'nde haftada 2 gün açık olması nedeniyle tepkilere neden olan PTT şubesinde, mesai 5 güne çıkarıldı

30 Ocak 2018 20:25

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Şenkaya ilçesine bağlı, eskiden köy olan Akşar Mahallesi\'nde haftada 2 gün açık olması nedeniyle tepkilere neden olan PTT şubesinde, mesai 5 güne çıkarıldı. Erzurum- Ardahan karayolu üzerindeki Şenkaya ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki 1500 nüfuslu Akşar Mahallesi\'nde, PTT şubesinin haftada iki gün hizmet vermesi, tepkilere neden oldu. Salı ve cuma günleri tek personelle açılan PTT, ihtiyaca cevap vermediği için mahalle sakinleri ve çevre köylüler, yetkililerden yardım istedi. Yaşanan sorunu, Doğan Haber Ajansı\'nın duyurmasının ardından Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz harekete geçti. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, PTT Başmüdürü Kamil Eti ile birlikte Akşar Mahallesi\'ni ziyaret eden Milletvekili Deligöz, PTT binasınının artık haftanın 5 günü hizmet vereceğini söyledi. Deligöz, \"Başmüdürümüz iki elaman tahsis etmiş. Akşarımız, hizmetin en iyisine, en kalitelisine layık. Biz de bunu sağlamak için çalıyoruz. Hep birlikte burayı kalkındıracağız. Sadece PTT ile olmayacak. Hayvancılığı geliştireceğiz. Onlar için özel projelerimiz var. Bölgemizde etçil ve süt hayvan ırklarını da geliştireceğiz\" dedi. Akşarlı vatandaşlar ise Milletvekili Orhan Deligöz ile Başmüdür Kamiş Eti\'ye teşekkür etti.

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