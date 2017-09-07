(Görüntülü Haber) Aksaray'da öğrencilere uyuşturucu satmaya hazırlanmışlar

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da polisin düzenlediği operasyonla durdurulan araçta 3 kilo Ecstacy hap, 131 gram uyuşturucu skank, 0.66 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin okullar açılmasından sonra öğrencilere satılmak için hazırlandığı öne sürülürken, sürücü Mahmut S., tutuklandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Polis, sevkiyatın yapıldığı 34 UP 4968 plakalı hafif ticari aracı düzenlenen operasyonla kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada. 2 kilo 992 gram Ecstasy hap, 131 gram bonzai türevi sentetik bir uyuşturucu olan skank, yine içilmeye hazır 3 paket halinde 7 gram skank, 0.66 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mahmut S., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.