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(Görüntülü Haber) Aksaray'da öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY’da liseli öğrencileri taşıyan okul servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi

01 Mart 2018 14:09

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY’da liseli öğrencileri taşıyan okul servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 17’si öğrenci, 18 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aksaray’dan Ortaköy ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesi’ne öğrenci taşıyan Erdem Akçay’ın kullandığı 68 FB 836 plakalı okul servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 17 lise öğrencisi ile sürücü Akçay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 18 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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