(Görüntülü Haber) Aksaray'da kamyondan 105 bin paket kaçak sigara çıktı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da yol kontrolü sırasında durdurulan kamyonda yapılan aramada 105 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.



Aksaray\'da polis ve jandarma, Aksaray-Adana karayolu üzerinde birlikte gerçekleştirdiği rutin yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine 28 yaşındaki R.K. yönetimindeki 27 DG 772 plakalı kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsatın istemesinin ardından sürücü R.K.\'nin tedirgin davranışlarından şüphelenen güvenlik güçleri, kamyonun kasasında yaptığı aramada koliler içinde 105 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi. Bunun üzerine R.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

