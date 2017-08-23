T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Aksaray'da kaçırılan Egemen, 36 saat sonra kurtarıldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da iki gün önce akaryakıt istasyonuna silahlı baskın yapan kar maskeli 2 kişi tarafından kaçırılan 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç, bu sabaha karşı jandarmanın yaptığı operasyonla kurtarıldı

23 Ağustos 2017 12:19

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da iki gün önce akaryakıt istasyonuna silahlı baskın yapan kar maskeli 2 kişi tarafından kaçırılan 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç, bu sabaha karşı jandarmanın yaptığı operasyonla kurtarıldı. Aksaray\'ın Ortaköy İlçesi\'ne bağlı Balcı Köyü yakınında bulunan Galip Dinç\'e ait akaryakıt istasyonuna pazartesi akşamı plakasız otomobille gelen kar maskeli 2 kişi, pompacı 23 yaşındaki Hasan E.\'ye tabancayla ateş etti. Pompacıyı yaraladıktan sonra akaryakıt istasyonunun market bölümüne giren saldırganlar burada bulunan istasyon sahibi Galip Dinç\'in 10 yaşındaki oğlu Egemen Samet Dinç\'i otomobile bindirip kaçırdı. Olayın duyulmasından sonra güvenlik güçleri, kaçırılan Egemen Samet Dinç\'in kurtarılması için çalışma başlattı. Jandarma, bir dizi çalışma sonunda olayı gerçekleştirenlerin kimliklerini belirleyip teknik ve fiziki takibe aldı. Olayla İlgisi belirlenen şüpheli 16 yaşındaki Hazar D. dün öğlen saatlerinde gözaltına alındı. Saldırganların kaçırdıkları Egemen Samet Dinç\'e zarar vermeden bir an önce kurtarmak için zamanla yarışan jandarma, bu sabaha karşı şüpheliler 21 yaşındaki Ferhat K. ve 18 yaşındaki Berat Batuhan K.\'nın onu Aksaray merkeze bağlı Borucu Köyü\'nde terk edilen bir evde tutulduğunu saptadı. Eve operasyon düzenleyen jandarmalara ateş açan şüphelilerden Ferhan K. çıkan çatışmada ayağından yaralandı. Eve giren jandarmalar rehin tutulan Egemen Samet Dinç\'i kurtardı, yaralı Ferhan K ve diğer şüpheli Berat Batuhan K.\'yı gözaltına aldı. Çocuklarının kurtarıldığını öğrenen Gülfidan ve Galip Dinç çifti sevinç gözyaşları dökerken, silahlı kişileri elinde 36 saat rehin tuttuğu Egemen Samet Dinç, sağlık kontrolü için Ortaköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ hastaneye gelerek Egemen Samet Dinç\'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Doktorlar, iki gün rehin tutulan çocuğun önemli sağlık sorunu olmadığını söyledi. Şüphelilerin jandarmada sorgusu devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAY DHAAKSARAYEgemen Samet DinçAksaray OrtaköyBalcı KöyüGalip DinçHasanPompacıyıOlayınJandarmaOlaylaHazarSaldırganlarınFerhatBerat BatuhanAksarayBorucu KöyüEveFerhanGülfidan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24